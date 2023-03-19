Фахівці лікарні Святого Мартина в Мукачеві вчора, 18 березня, успішно провели трансплантацію нирки 42-річному Івану з Шумська Тернопільської області. У чергу на пересадку органу в ЄДІСТ (Єдина державна інформаційна система трансплантації) чоловік встав рік тому.

Як розповіли співробітники лікарні, це була вже четверта пересадка органів в цьому лікувальному закладі.

Стало відомо, що після констатації смерті мозку, сім’я померлого дала згоду на донорство нирок і печінки.

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Що стосується Івана, який став одним з реципієнтів (тобто людиною, якій пересадили орган), то проблеми з нирками у нього були вже давно, а після перенесеної повені ці органи зовсім відмовили.

Чоловік почав відвідувати діаліз три рази на тиждень, поки ЄДІСТ не вирішила, що одну з донорських нирок повинен отримати саме він. Операція пройшла успішно.

Ще одну нирку і печінку відвезли для пересадки до Львова. Забір органів та трансплантацію лікарі провели спільно з фахівцями Першого медичного об’єднання Львова.

Зараз чоловік почувається добре і висловлює величезну подяку родині донора, завдяки якому він отримав шанс на нормальне життя.

Джерело: mukachevo.net