У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі Львова фахівці клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку успішно провели першу аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині, повідомив керівник клініки Роман Кізима.

– Це видатна та очікувана подія для нашого центру та команди! Дякуємо нашій маленькій пацієнтці за терпіння, а її сім’ї та усім нашим залученим колегам за довіру до нас! Це чудове завершення грандіозного проєкту з Fondazione Rosa Pristina, Soleterre Onlus та Благодійним фондом Запорука і водночас початок нового – ми не зупиняємось, незважаючи на труднощі, – сказав Кізима.

Успіху передували спілкування з партнерами та менторами, що пройшли разом з українськими лікарями тривалий шлях створення, навчання, організації складних логістичних та технічних процесів.

Клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичногоу центру відкрили у Львові що в лютому 2022 року.

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Це перша та єдина на Заході України клініка, що проводитиме трансплантацію кісткового мозку у дітей. Крім того, лікарню торік визнали найкращою дитячою лікарнею України.

Источник: Львівська ОВА

Фото: Львівська ОВА