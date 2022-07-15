Медики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру врятували життя новонародженої Олександри з Івано-Франківщини з важкою патологією нирок.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– До лікарні дитину доставила бригада швидкої допомоги на п’яту добу після народження. Дівчинка перебувала в критичному стані через множинні вади розвитку, потребувала допоміжної штучної вентиляції легень і негайного початку нирковозамісної терапії, – йдеться в повідомленні.

За словами реаніматолога-анестезіолога Іванни Андрейчук, на третю добу перебування у відділенні інтенсивної терапії було розпочато перитонеальний діаліз, щоб врятувати життя дитини.

Зазначається, що команда лікарів центру вже більше двох місяців займається маленькою Сашею. Зараз дівчинка отримує комплексну терапію в педіатричному відділенні.

Малятко вже дихає самостійно, функція нирок підтримується за допомогою автоматизованого перитонеального діалізу.

За словами медиків, незважаючи на позитивну динаміку, у маленької пацієнтки попереду тривале лікування. Для повноцінного життя в майбутньому дівчинка потребуватиме трансплантації нирки.

Батьки вже виявили готовність стати донорами для доньки. Але для цього Саша повинна ще набратися сил.

На той час дівчинка потребуватиме нирковозамісної терапії. Мама Олександри швидко освоїла основні навички роботи з апаратом для перитонеального діалізу, щоб мати можливість самостійно проводити процедуру вдома.

Про складну патологію нирок у дитини мама дізналася на плановому УЗД під час вагітності. Однак сім’я, в якій вже є двоє старших дітей, не злякалася. Вирішили народжувати і боротися за здоров’я молодшої дитини.

– Лікарі Центру не давали жодних прогнозів, проте робили все можливе і неможливе для порятунку моєї Саші. Низький уклін усім медикам за врятоване життя доньки, – крізь сльози каже мама Оксана.

А тим часом на її руках вовтузиться маленька Саша. Дівчинка напрочуд активна, агукає і посміхається. Вдома дівчинку з нетерпінням чекають рідні: тато, 17-річна сестричка і 16-річний братик.

Мама сподівається, що незабаром дівчинку випишуть додому, але перед цим обов’язково, за порадою лікарів Центру, планує зробити перші щеплення для захисту доньки від небезпечних інфекцій.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр