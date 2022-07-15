Медики Западноукраинского специализированного детского медицинского центра спасли жизнь новорожденной Александры с Ивано-Франковщины с тяжелой патологией почек.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— В больницу ребенка доставила бригада скорой помощи на пятые сутки после рождения. Девочка находилась в критическом состоянии из-за множественных пороков развития, нуждалась во вспомогательной искусственной вентиляции легких и немедленной почечнозаместительной терапии, — говорится в сообщении.

По словам реаниматолога-анестезиолога Иванны Андрейчук, на третьи сутки пребывания в отделении интенсивной терапии начат перитонеальный диализ, чтобы спасти жизнь ребенка.

Отмечается, что команда врачей Центра уже более двух месяцев занимается маленькой Сашей. Сейчас девочка получает комплексную терапию в педиатрическом отделении.

Малышка уже дышит самостоятельно, функция почек поддерживается с помощью автоматизированного перитонеального диализа.

По словам медиков, несмотря на положительную динамику, у маленькой пациентки впереди длительное лечение. Для полноценной жизни в будущем девочка будет нуждаться в трансплантации почки.

Родители уже изъявили готовность стать донорами для дочери. Но для этого Саша должна еще набраться сил.

К тому времени девочка будет нуждаться в почечнозаместительной терапии. Мама Александры быстро освоила основные навыки работы с аппаратом для перитонеального диализа, чтобы иметь возможность самостоятельно проводить процедуру дома.

О сложной патологии почек у ребенка мама узнала на плановом УЗИ во время беременности. Однако семья, в которой уже есть двое старших детей, не испугалась. Решили рожать и бороться за здоровье младшего ребенка.

— Врачи Центра не давали никаких прогнозов, однако делали все возможное и невозможное для спасения моей Саши. Низкий поклон всем медикам за спасенную жизнь дочери, — сквозь слезы говорит мама Оксана.

А тем временем на ее руках возится маленькая Саша. Девочка на удивление активна, агукает и улыбается. Дома девочку с нетерпением ждут родные: папа, 17-летняя сестренка и 16-летний брат.

Мама надеется, что вскоре девочку выпишут домой, но перед этим обязательно, по совету врачей Центра, планирует сделать первые прививки для защиты дочурки от опасных инфекций.

Источник: Западноукраинский специализированный детский медцентр