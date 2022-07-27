В Западноукраинском специализированном детском медицинском центре Львова специалисты клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга успешно провели первую аутологичную трансплантацию стволовых клеток костного мозга ребенку, сообщил руководитель клиники Роман Кизима.

– Это выдающееся и ожидаемое событие для нашего центра и команды! Спасибо нашей маленькой пациентке за терпение, а ее семье и всем нашим привлеченным коллегам за доверие к нам! Это замечательное завершение грандиозного проекта с Fondazione Rosa Pristina, Soleterre Onlus и Благотворительным фондом Запорука, и в то же время начало нового – мы не останавливаемся, несмотря на трудности, – сказал Кизима.

Успеху предшествовали общение с партнерами и менторами, прошедшими вместе с украинскими врачами длительный путь создания, обучения, организации сложных логистических и технических процессов.

Клинику детской онкологии и трансплантации костного мозга Западноукраинского специализированного детского медицинского центра открыли во Львове в феврале 2022 года.

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Это первая и единственная на Западе Украины клиника, которая будет проводить трансплантацию костного мозга у детей. Кроме того, больницу в прошлом году признали лучшей детской больницей Украины.

Источник: Львовская ОВА

Фото: Львовская ОВА