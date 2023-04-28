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Шанс на життя: в Єдиній системі трансплантації вже 339 заяв на посмертне донорство

28 Квітня 2023, 18:54
Валентина Андрейко журналістка
медики
Джерело: Depositphotos

В Україні діє державна система трансплантацій. І сьогодні, коли у нас трансплантологія набуває все більшого розвитку, а повідомлення про успішну трансплантацію органів все частіше з’являються у ЗМІ, ця інформація обнадіює.

За даними  спеціалізованої державної установи Український центр трансплант-координації вже зареєстровано 339 заяв про згоду на посмертне донорство.

– Станом на 27.04.2023 року в системі трансплантацій (ЄДІСТ) зареєстровано 339 заяв про згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів із тіла після смерті мозку або біологічної смерті, – йдеться у повідомленні.

Водночас, за твердженням представників Українського центра трансплант-координації, що не зареєстровано жодної заяви про відмову від посмертного донорства.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Донорство трансплантація органів
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