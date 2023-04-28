В Україні діє державна система трансплантацій. І сьогодні, коли у нас трансплантологія набуває все більшого розвитку, а повідомлення про успішну трансплантацію органів все частіше з’являються у ЗМІ, ця інформація обнадіює.

За даними спеціалізованої державної установи Український центр трансплант-координації вже зареєстровано 339 заяв про згоду на посмертне донорство.

– Станом на 27.04.2023 року в системі трансплантацій (ЄДІСТ) зареєстровано 339 заяв про згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів із тіла після смерті мозку або біологічної смерті, – йдеться у повідомленні.

Водночас, за твердженням представників Українського центра трансплант-координації, що не зареєстровано жодної заяви про відмову від посмертного донорства.