Здавалося б, війна, неможливість використати медичну авіацію для доставки донорського органа, а трансплантологія в Україні активно розвивається.

З початку року було проведено 205 трансплантацій. Із них – 76 від живого та 129 від померлого донора.

Водночас за аналогічний період 2022 року здійснили лише 117 пересадок органів.

Тенденція стабільного зростання спостерігається вже декілька років. Так, за підсумками 2022 року, лікарі провели на 22,7% більше пересадок, ніж за 2021 рік. А за п’ять місяців нинішнього року виконано вже понад 53% від загального обсягу трансплантацій, що відбулися за весь 2022 рік.

Збільшується і відсоток пересадок органів від померлого донора: від 53,7% у 2021 році до 55% у 2022. За п’ять місяців 2023 року цей показник досяг понад 60%.

Проте національний лист очікування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації все поповнюється. Станом на початок травня тут зареєстрований 2 161 пацієнт. Із цієї черги:

1409 людей – очікували на пересадку нирок;

348 – чекали на донорське серце;

326 – потребували пересадки печінки;

33 – чекали трансплантацію легень;

24 – очікували пересадки підшлункової залози;

18 – потребували комплексної трансплантації серце-легені.

26 травня 2023 року уряд розширив перелік медзакладів, які можуть проводити операції із трансплантації органів.

До нього додалися: комунальне некомерційне підприємство Лікарня Святого Мартина на Закарпатті та комунальне некомерційне підприємство Центральна міська клінічна лікарня Сумської міської ради.

Тож відтепер держава гарантуватиме оплату трансплантацій органів не в 42, а вже у 44 лікарнях країни.

Позитивно вплинути на вирішення проблеми трансплантації органів може не лише збільшення кількості трансплантаційних центрів та відповідних спеціалістів, а й підвищення рівня донорства.

Кожна людина може написати згоду на донорство органів після своєї смерті. Її потрібно адресувати трансплант-координатору опорної лікарні чи центру трансплантації.

Це благородна місія.