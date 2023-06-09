9 Червня 2023, 18:38 Валентина Андрейко журналістка

На засіданні уряду в п’ятницю, 9 червня, ухвалено рішення, яким затверджено порядок взаємодії у сфері посмертного донорства суб’єктів національної системи трансплантації, структурних підрозділів та органів Національної поліції. Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, документ, зокрема, визначає: механізм залучення судово-медичного експерта до процедури вилучення анатомічних матеріалів;

підстави для обґрунтованих заперечень судово-медичного експерта щодо вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа у випадках, коли смерть мозку було діагностовано в осіб із підозрою на насильницьку смерть;

організацію супроводження транспортними засобами Національної поліції транспортних засобів, залучених до перевезення анатомічних матеріалів чи реципієнтів, і бригади вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа. Система трансплантації органів від посмертного донора набуває правових аспектів. Читайте також: Понад дві сотні успішних операцій за п’ять місяців: попри війну, в Україні стрімко розвивається трансплантологія Джерело: Тарас Мельничук

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