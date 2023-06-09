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Щоб рятувати життя: Кабмін затвердив порядок взаємодії відомств у сфері посмертного донорства

9 Червня 2023, 18:38
Валентина Андрейко журналістка
хірурги, операція
Джерело: Pixabay

На засіданні уряду в п’ятницю, 9 червня, ухвалено рішення, яким затверджено порядок взаємодії у сфері посмертного донорства суб’єктів національної системи трансплантації, структурних підрозділів та органів Національної поліції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, документ, зокрема,  визначає:

  • механізм залучення судово-медичного експерта до процедури вилучення анатомічних матеріалів;
  • підстави для обґрунтованих заперечень судово-медичного експерта щодо вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа у випадках, коли смерть мозку було діагностовано в осіб із підозрою на насильницьку смерть;
  • організацію супроводження транспортними засобами Національної поліції транспортних засобів, залучених до перевезення анатомічних матеріалів чи реципієнтів, і бригади вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа.

Система трансплантації органів від посмертного донора набуває правових аспектів.

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Джерело: Тарас Мельничук

Теги
Донорство Кабінет міністрів трансплантація органів
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