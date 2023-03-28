Специалисты Национальной детской специализированной клинической больницы Охматдет успешно прооперировали 17-летнюю девушку с тубулярной аденомой молочной железы (доброкачественная опухоль).

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— В период полового развития девушек активизируется гормональная активность яичников. Молочная железа — мишень этих гормонов. В этом органе происходят значительные физиологические, а иногда и патологические изменения, — объясняют медики.

По их словам, довольно часто родители не знают, к какому врачу обратиться для обследования молочных желез девочки.

Между тем, такие специалисты есть в отделении детской и подростковой гинекологии Охматдета, где выявляют патологию молочных желез и оперируют доброкачественные опухоли у девушек до 18 лет.

Что касается 17-летней пациентки, то, как пишут медики, операцию ей выполнили экономно к ткани молочной железы и с хорошим косметическим эффектом, что психологически очень важно для подростков.

Источник: Охматдет