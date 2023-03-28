Фахівці Національної дитячої спеціалізованої клінічної лікарні Охматдит успішно прооперували 17-річну дівчину з тубулярною аденомою молочної залози (доброякісна пухлина).

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– У період статевого розвитку дівчат активізується гормональна активність яєчників. Молочна залоза – мішень цих гормонів. У цьому органі відбуваються значні фізіологічні, а іноді й патологічні зміни, – пояснюють медики.

За їхніми словами, доволі часто батьки не знають, до якого лікаря звернутися для обстеження молочних залоз дівчинки.

Тим часом, такі фахівці є у відділенні дитячої та підліткової гінекології Охматдиту, де виявляють патологію молочних залоз і оперують доброякісні пухлини у дівчат до 18 років.

Що стосується 17-річної пацієнтки, то, як пишуть медики, операцію їй виконали економно до тканини молочної залози і з хорошим косметичним ефектом, що психологічно дуже важливо для підлітків.

Джерело: Охматдит