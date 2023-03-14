Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит видалили у 16-річного хлопця величезного гельмінта, який ріс в організмі і поступово з’їдав печінку.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Нещодавно до нас прибув 16-річний хлопець з Тернопільщини з підозрою на кісту. На щастя, діагности вчасно поставили діагноз, а команда абдомінальних хірургів успішно видалила гельмінта, – пишуть медики.

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За їхніми словами, якби гельмінта діагностували пізніше, він би ріс і збільшувався, з’їдаючи печінку, даючи дочірні кісти. Також міг би сформуватися полікістоз одного або багатьох органів.

– Є пацієнти, у яких від ураженої ехінококової пухлиною печінки вдавалося врятувати лише ліву частку органу. Це означає, що чим раніше зроблена діагностика, тим краще,— розповідає професор, хірург відділення абдомінальної хірургії Василь Притула.

Ехінококова кіста – це гельмінт. Говорячи зовсім простою мовою, глист. Часто людина заражається під час спілкування зі своїми домашніми улюбленцями, наприклад, з собакою. Яйця ехінокока можуть потрапити в організм людини при облизуванні собакою рук, обличчя господаря, посуду.

Лікарі Охматдиту мають найбільший в Європі досвід хірургічного лікування ехінокока.

Щоб запобігти хворобі, треба дотримуватися простих правил особистої гігієни: не пестити бездомних тварин, мити руки і їжу, щорічно проходити медогляд.

Джерело: Охматдит