Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит допомогли трирічній дитині, яка більше місяця тому проковтнула магніти. Хоча де вона їх знайшла, залишається загадкою, оскільки, як запевняють батьки, вдома таких іграшок немає.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Магніти виявили випадково. Батьки звернулися до лікаря, коли дитина застудилася. Під час обстеження, педіатр призначив рентген-знімок, на якому побачили неприємну знахідку — вісім магнітів, замкнутих у коло, – пишуть медики.

Зараз дивляться За їхніми словами, сім’ю негайно відправили в Охматдит. При дообстеженні було виявлено чотири предмети в шлунку, а решта — поза ним. Команда фахівців ургентної хірургії та ендоскопії вилучили сторонні предмети: частину – ендоскопічно, частину — за допомогою хірургічного втручання (лапаротомії). – Магніти були в стані розпаду і перебували в шлунку малюка досить тривалий час, можливо близько місяця. За цей період виникла перфорація між шлунком і тонкою кишкою, – розповіла завідувачка відділенням ендоскопії Дар’я Вороняк. Лікарі закликають батьків не купувати дітям магніти та іграшки, в яких вони є. А також бути уважними до симптомів, які можуть вказувати на те, що дитина проковтнула магніти. Серед них біль у животі, блювання та температура. Джерело: Охматдит

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