Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет помогли трехлетнему ребенку, который больше месяца назад проглотил магниты. Хотя где он их нашел, остается загадкой, поскольку, как уверяют родители, дома таких игрушек нет.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Магниты обнаружили случайно. Родители обратились к врачу, когда ребенок простудился. Во время обследования, педиатр назначил рентген-снимок, на котором увидели неприятную находку — восемь магнитов, замкнутых в круг, — пишут медики.

Сейчас смотрят По их словам, семью немедленно отправили в Охматдет. При дообследовании было обнаружено четыре предмета в желудке, а остальные — вне его. Команда специалистов ургентной хирургии и эндоскопии изъяли посторонние предметы: часть — эндоскопически, часть — с помощью хирургического вмешательства (лапаротомии). — Магниты были в состоянии распада и находились в желудке малыша довольно длительное время, возможно около месяца. За этот период возникла перфорация между желудком и тонкой кишкой, — рассказала заведующая отделением эндоскопии Дарья Вороняк. Врачи призывают родителей не покупать детям магниты и игрушки, в которых они имеются. А также быть внимательными к симптомам, которые могут указывать на то, что ребенок проглотил магниты. Среди них боль в животе, рвота и температура. Источник: Охматдет

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