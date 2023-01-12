Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит успішно приживили 9-річній дитині палець, який він сам собі відрубав, коли намагався допомогти батькові колоти дрова для обігріву будинку.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

За їхніми словами, ця історія сталася в березні минулого року на Київщині. 9-річний хлопчик разом зі своєю сім’єю перебував в окупованому селі Димер.

Зараз дивляться

– Комунікації і критична інфраструктура там вже не працювали, тому сім’я опалювала будинок дровами. Малий бачив, як батько рубав дрова і вирішив допомогти. Результат: відрубані два пальці, – пишуть медики.

За їхніми словами, дитина потребувала негайної медичної допомоги, але росіяни не пропускали українські швидкі на окуповану територію. Тоді тато хлопчика вирішив йти на прорив самостійно.

– Їм дуже пощастило: вирвавшись з окупації, батько з сином поїхали прямо в найбільшу дитячу лікарню, – повідомляють співробітники клініки.

За їхніми словами, в Охматдиті хлопчикові провели реплантацію одного пальчика. В іншому був відрізаний занадто маленький сегмент (нігтьова фаланга), де відсутні судини, а значить шансів на приживлення не було.

Повідомляється, що батько хлопчика також тоді став пацієнтом лікарні: росіяни на блокпості зламали йому щелепу прикладом від автомата.

Як пояснив завідувач відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії Охматдиту Валерій Бовкун, реплантація — це повторне приєднання мікрохірургічним способом повністю відсіченої частини кінцівки.

Відзначається, що команда відділення налагодила весь процес, щоб допомогти більшій кількості пацієнтів, оскільки реплантація вимагає різних фахівців для проведення всіх етапів лікування.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит