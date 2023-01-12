Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет успешно приживили 9-летнему ребенку палец, который он сам себе отрубил, когда пытался помочь отцу колоть дрова для обогрева дома.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

По их словам, эта история произошла в марте минувшего года на Киевщине. 9-летний мальчик вместе со своей семьей находился в оккупированном селе Дымер.

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— Коммуникации и критическая инфраструктура там уже не работали, поэтому семья отапливала дом дровами. Малый видел, как отец рубил дрова и решил помочь. Результат: отрубленные два пальца, — пишут медики.

По их словам, ребенок нуждался в немедленной медицинской помощи, но россияне не пропускали украинские скорые на оккупированную территорию. Тогда папа мальчика решил идти на прорыв самостоятельно.

— Им очень повезло: вырвавшись из оккупации, отец с сыном поехали прямо в крупнейшую детскую больницу, — сообщают сотрудники клиники.

По их словам, в Охматдете мальчику провели реплантацию одного пальчика. В другом был отрезан слишком маленький сегмент (ногтевая фаланга), где отсутствуют сосуды, а значит шансов на приживление не было.

Сообщается, что отец мальчика также тогда стал пациентом больницы: россияне на блокпосте сломали ему челюсть прикладом от автомата.

Как объяснил заведующий отделением пластично-реконструктивной микрохирургии Охматдета Валерий Бовкун, реплантация — это повторное присоединение микрохирургическим способом полностью отсеченной части конечности.

Отмечается, что команда отделения наладила весь процесс, чтобы помочь большему количеству пациентов, поскольку реплантация требует различных специалистов для проведения всех этапов лечения.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет