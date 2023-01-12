Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Хотел помочь рубать дрова: в Охматдете 9-летнему ребенку приживили отрубленный палец

12 января 2023, 11:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
приживили палець

Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет успешно приживили 9-летнему ребенку палец, который он сам себе отрубил, когда пытался помочь отцу колоть дрова для обогрева дома.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

По их словам, эта история произошла в марте минувшего года на Киевщине. 9-летний мальчик вместе со своей семьей находился в оккупированном селе Дымер.

Сейчас смотрят

Читайте также:
ОхматдетПочти все мышцы на ноге уже омертвели: в Охматдете спасли конечность 14-летнему парню из Херсона

— Коммуникации и критическая инфраструктура там уже не работали, поэтому семья отапливала дом дровами. Малый видел, как отец рубил дрова и решил помочь. Результат: отрубленные два пальца, — пишут медики.

По их словам, ребенок нуждался в немедленной медицинской помощи, но россияне не пропускали украинские скорые на оккупированную территорию. Тогда папа мальчика решил идти на прорыв самостоятельно.

— Им очень повезло: вырвавшись из оккупации, отец с сыном поехали прямо в крупнейшую детскую больницу, — сообщают сотрудники клиники.

По их словам, в Охматдете мальчику провели реплантацию одного пальчика. В другом был отрезан слишком маленький сегмент (ногтевая фаланга), где отсутствуют сосуды, а значит шансов на приживление не было.

Сообщается, что отец мальчика также тогда стал пациентом больницы: россияне на блокпосте сломали ему челюсть прикладом от автомата.

Как объяснил заведующий отделением пластично-реконструктивной микрохирургии Охматдета Валерий Бовкун, реплантация — это повторное присоединение микрохирургическим способом полностью отсеченной части конечности.

Отмечается, что команда отделения наладила весь процесс, чтобы помочь большему количеству пациентов, поскольку реплантация требует различных специалистов для проведения всех этапов лечения.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет

Теги
Операция Охматдит
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь