Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет удалили у 16-летнего парня огромного гельминта, который рос в организме и постепенно съедал печень.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Недавно к нам прибыл 16-летний парень из Тернопольщины с подозрением на кисту. К счастью, диагносты вовремя поставили диагноз, а команда абдоминальных хирургов успешно удалила гельминта, — пишут медики.

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По их словам, если бы гельминта диагностировали позже, он бы рос и увеличивался, съедая печень, давая дочерние кисты. Также мог бы сформироваться поликистоз одного или многих органов.

— Есть пациенты, у которых от пораженной эхинококковой опухолью печени удавалось спасти лишь левую долю органа. Это значит, что чем раньше сделана диагностика, тем лучше,— рассказывает профессор, хирург отделения абдоминальной хирургии Василий Притула.

Эхинококковая киста — это гельминт. Говоря совсем простым языком, глист. Часто человек заражается во время общения со своими домашними любимцами, например, с собакой. Яйца эхинококка могут попасть в организм человека при облизывании собакой рук, лица хозяина, посуды.

Врачи Охматдета имеют самый большой в Европе опыт хирургического лечения эхинококка.

Чтобы предотвратить болезнь, надо соблюдать простые правила личной гигиены: не ласкать бездомных животных, мыть руки и еду, ежегодно проходить медосмотр.

Источник: Охматдет