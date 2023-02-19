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Без операции врачи давали на жизнь три недели: в Охматдете осмотрели малыша после пересадки печени

19 февраля 2023, 11:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пересадка печінки

Специалисты Национальной детской клинической больницы Охматдет полгода назад пересадили печень семимесячному младенцу и на своей странице в Facebook рассказали, как чувствует себя малыш сегодня.

— Историю маленького Дани Ляшко мы рассказывали прошлым летом. Тогда маленький мальчик стал вторым и самым маленьким пациентом Охматдета, которому команда трансплантологов пересадили печень, — пишут сотрудники клиники.

По их словам, папа мальчика стал семейным донором и поделился с сыном частичкой органа. Без пересадки мальчику давали три недели на жизнь. Сейчас, благодаря пересадке, жизни ребенка ничего не угрожает.

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Медики рассказали, что через полгода Даня вернулся в Охматдет с радостной новостью: за это время в семье Ляшко появился еще один ребенок — сестренка Злата, которой сейчас еще нет и двух недель.

Источник: Охматдет

Теги
Охматдит трансплантація органів
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