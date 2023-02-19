Фахівці Національної дитячої клінічної лікарні Охматдит пів року тому пересадили печінку семимісячному немовляті і на своїй сторінці в Facebook розповіли, як почувається малюк сьогодні.

– Історію маленького Дані Ляшко ми розповідали минулого літа. Тоді маленький хлопчик став другим і найменшим пацієнтом Охматдиту, якому команда трансплантологів пересадили печінку, – пишуть співробітники клініки.

За їхніми словами, тато хлопчика став сімейним донором і поділився з сином частинкою органу. Без пересадки хлопчикові давали три тижні на життя. Зараз, завдяки пересадці, життю дитини нічого не загрожує.

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Медики розповіли, що через півроку Даня повернувся в Охматдит з радісною новиною: за цей час в родині Ляшків з’явилася ще одна дитина — сестричка Злата, якій зараз ще немає і двох тижнів.

Джерело: Охматдит