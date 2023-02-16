Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит успішно провели операцію з видалення зрілої тератоми 5-місячній дитині.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– На Полтавщині, під час проходження курсу масажів, батьки помітили у дитини асиметрію живота і звернулися до хірурга, який виявив утворення в черевній порожнині досить великого об’єму, – повідомляють медики.

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За їхніми словами, ця ситуація цікава тим, що батьки малюка провели зачаття методом інсемінації, тому лікарі запідозрили ембріональну пухлину (похідну від зародкових листків).

Коли дитина потрапила в Охматдит, фахівці Центру радіології та хірурги провели додаткові обстеження. За результатами УЗД і МРТ було підтверджено наявність масивного утворення.

– На щастя, незважаючи на великі розміри пухлини щодо тіла пацієнта, не було ознак суттєвої компресії інших органів або проявів злоякісності процесу, — розповіла завідувачка відділенням променевої діагностики центру радіології Анастасія Русин.

Маленький пацієнт був успішно прооперований. Гістологи підтвердили, що це зріла тератома, тобто ембріональна пухлина.

– Подібні випадки зустрічаються досить рідко. За мою 15-річну практику це друге видалення пухлини великих розмірів з підозрою на те, що це зачатки ембріональних тканин іншого плоду, – зазначив дитячий абдомінальний хірург Володимир Сидоров.

Джерело: Охматдит