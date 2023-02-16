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В Охматдете 5-месячному ребенку удалили эмбриональную опухоль — зачатки тканей другого плода

16 февраля 2023, 14:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Охматдит хірурги

Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет успешно провели операцию по удалению зрелой тератомы 5-месячному ребенку.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— На Полтавщине, во время прохождения курса массажей, родители заметили у ребенка асимметрию живота и обратились к хирургу, который обнаружил образование в брюшной полости достаточно большого объема, — сообщают медики.

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По их словам, эта ситуация интересна тем, что родители малыша провели зачатие методом инсеминации, поэтому врачи заподозрили эмбриональную опухоль (производную от зародышевых листков).

Когда ребенок попал в Охматдет, специалисты Центра радиологии и хирурги провели дополнительные обследования. По результатам УЗИ и МРТ было подтверждено наличие массивного образования.

— К счастью, несмотря на большие размеры опухоли относительно тела пациента, не было признаков существенной компрессии других органов или проявлений злокачественности процесса, — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Центра радиологии Анастасия Русин.

Маленький пациент был успешно прооперирован. Гистологи подтвердили, что это зрелая тератома, то есть эмбриональная опухоль.

— Подобные случаи встречаются довольно редко. За мою 15-летнюю практику это второе удаление опухоли больших размеров с подозрением на то, что это зачатки эмбриональных тканей другого плода, — отметил детский абдоминальный хирург Владимир Сидоров.

Источник: Охматдет

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