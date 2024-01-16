Во Львове в больнице Святого Николая хирурги прооперировали 16-летнюю Андриану с помощью робота Da Vinci.

Благодаря этой современной технологии уже через два часа после удаления кист в селезенке девочка встала на ноги прямо в реанимации.

Что умеет робот-хирург по имени Da Vinci

Андриана — 38-й ребенок, которого прооперировали здесь, в больнице Святого Николая, применив робота-хирурга.

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Роботохирургия приобретает все большее применение. Ведь это наименее травматичный высокоточный метод, характеризующийся минимальными рисками, малой кровопотерей и быстрым восстановлением после операции.

В странах с развитой медициной применение роботизированных технологий уже является золотым стандартом операций на селезенке у детей.

16-летняя Андриана также убедилась, что робот-хирург умеет исправно выполнять свою работу.

Кисты селезенки удалили через крошечные проколы

Папа девочки защищает страну, дочка занимается волонтерством и помогает переселенцам. Так случилось, что они почти одновременно попали в медучреждения, Андриана — в больницу Святого Николая, а папа — в госпиталь, где лечится от полученных на фронте ран.

Кисты в селезенке девочки врачи обнаружили случайно — во время планового осмотра. Поскольку эти образования никоим образом не донимали ребенка, специалисты просто продолжали наблюдение.

Однако со временем состояние Андрианы ухудшилось: ее начали беспокоить приступы удушья и боли в животе.

Стало понятно, что без операции не обойтись. Хирурги с помощью робота сделали на теле пациентки три небольших прокола — от 1 до 3 см — и через них удалили часть селезенки с двумя кистами.

Операция прошла быстро и без осложнений. Уже через два часа после вмешательства девочка встала на ноги, а через четыре дня — вернулась домой.

В будущем Андриана мечтает стать психологом, чтобы помогать военным и гражданским, пострадавшим из-за войны.

К слову, львовские хирурги уже три года оперируют с помощью системы Da Vinci, выполнили уже 81 вмешательство, 38 из которых — детям. Львовяне еще и обучают роботохирургии коллег из других регионов Украины.

Источник и фото: Перше медоб’єднання Львова