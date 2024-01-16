У Львові у лікарні Святого Миколая хірурги прооперували 16-річну Андріану за допомогою робота Da Vinci.

Завдяки цій сучасній технології вже через дві години після видалення кіст у селезінці дівчинка звелася на ноги просто в реанімації.

Що вміє робот-хірург на ім’я Da Vinci

Андріана — 38-а дитина, яку прооперували тут, у лікарні Святого Миколая, застосувавши робота-хірурга.

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Роботохірургія набуває все більшого застосування. Адже це найменш травматичний високоточний метод, що характеризується мінімальними ризиками, малою крововтратою та швидким відновленням після операції.

У країнах із розвиненою медициною застосування роботизованих технологій уже є золотим стандартом операцій на селезінці у дітей.

16-річна Андріана також переконалася, що робот-хірург уміє справно виконувати свою роботу.

Кісти селезінки видалили через крихітні проколи

Тато дівчинки захищає країну, донька займається волонтерством та допомагає переселенцям. Так сталося, що вони майже одночасно потрапили у медзаклади, Андріана – у лікарню Святого Миколая, а тато – у шпиталь, де лікується від отриманих на фронті ран.

Кісти у селезінці дівчинки лікарі виявили випадково — під час планового огляду. Оскільки ці утворення жодним чином не дошкуляли дитині, спеціалісти просто продовжували спостереження.

Однак з часом стан Андріани погіршився: її почали турбували напади задухи та болі в животі.

Стало зрозуміло, що без операції не обійтися. Хірурги за допомогою робота зробили на тілі пацієнтки три невеликі проколи — від 1 до 3 см — і через них видалили частину селезінки із двома кістами.

Операція минула швидко і без жодних ускладнень. Уже за дві години після втручання дівчинка встала з ліжка, а за чотири дні — повернулася додому.

У майбутньому Андріана мріє стати психологом, аби допомагати військовим та цивільним, які постраждали через війну.

До слова, львівські хірурги вже три роки оперують за допомогою системи Da Vinci, виконали 81 втручання, 38 з яких — дітям. Львів’яни ще й навчають роботохірургії колег з інших регіонів України.

Джерело і фото: Перше медоб’єднання Львова