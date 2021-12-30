В американском штате Орегон впервые зафиксировали вспышку заражения опасным грибком под названием Candida auris, который устойчивым к антигрибковым препаратам. По последним данным, подтверждено пока три случая.

— Candida auris, смертельный, устойчивый к препаратам грибок, обнаруженный у трех пациентов из Сейлема (штат Орегон), что стало первым случаем инфекции в штате, — говорится в сообщении.

Известно, что первый случай заражения был зафиксирован в больнице Сейлема 11 декабря. Второй и третий — 23 и 27 декабря соответственно.

Candida auris — новый патоген, который вызывает беспокойство, потому что он может вызвать серьезные инфекции, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

В настоящее время управление здравоохранения США работает с местными партнерами и CDC по расследованию этой вспышки.

По данным органов здравоохранения страны, с 2013 года в США было зарегистрировано более 1 150 клинических случаев Candida auris.

Кроме этого, в 2019 году вспышка этого грибка произошла в больницах Великобритании. Тогда заразились 200 человек, погибли 8 пациентов.

Источник: Bagnet