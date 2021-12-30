В американському штаті Орегон вперше зафіксували спалах зараження небезпечним грибком під назвою Candida auris, який стійкий до протигрибкових препаратів. За останніми даними, підтверджено поки три випадки.

– Candida auris, смертельний, стійкий до препаратів грибок, виявлений у трьох пацієнтів з Сейлема (штат Орегон), що стало першим випадком інфекції в штаті, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що перший випадок зараження був зафіксований в лікарні Сейлема 11 грудня. Другий і третій – 23 і 27 грудня відповідно.

Candida auris – це новий патоген, який викликає занепокоєння, оскільки може викликати серйозні інфекції, особливо у людей з хронічними захворюваннями.

Наразі управління охорони здоров’я США працює з місцевими партнерами та CDC з розслідування спалаху.

За даними органів охорони здоров’я країни, з 2013 року в США було зареєстровано понад 1 150 клінічних випадків Candida auris.

Крім цього, в 2019 році спалах цього грибка стався в лікарнях Великої Британії. Тоді заразилися 200 осіб, загинули 8 пацієнтів.

Джерело: Bagnet