В Украине в 2-3 раза уменьшилась частота госпитализаций, если сравнивать с волной, вызванной штаммом Дельта. Летальность же при этом уменьшилась в 4 раза – с 2,0% до 05%.

— Смертность – отложенный показатель. Показатель смертности начинает расти и, соответственно, спадать на 2-3 недели позже, чем случаи болезни и госпитализации. Таким образом, сейчас в Украине растет смертность, и, ожидается, будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель – уточнил глава Минздрава.

Некоторые страны Европы имеют другую систему определения понятия смертности от Covid-19. В Дании это только смерти не позднее 30 дней с момента первого положительного ПЦР. В Испании и Франции фиксируются только лабораторно доказанные госпитальные случаи смерти. В Англии – на усмотрение и заключение врача, и результаты лабораторного теста не играют важной роли.

Это одна из причин некоторого завышения данных по Covid-смертности в Украине по сравнению с отдельными странами Европы.

— По данным аналитической базы Оксфордского университета, текущий уровень “ковидной” смертности в Украине на 9% ниже, чем в Польше и на 11% ниже, чем в Испании, например, — сказал Ляшко.

С начала пандемии Covid-19 в Украине подтвердили 104 106 летальных исходов. От осложнений коронавирусной болезни за последний день умерли 282 человека.

В то же время поправились 3 896 009 украинцев, за сутки – 29 254.

На 18 февраля в Украине подтверждено всего 4 672 198 случаев коронавируса, а за сутки заболели 34 938. Среди них — 2 879 детей и 870 медработников.

За последние сутки в медучреждения с диагнозом Covid-19 попали 3 323 человека.