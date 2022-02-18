В Україні у 2-3 рази зменшилася частота госпіталізацій, якщо порівнювати з хвилею, викликаною штамом Дельта. Летальність же при цьому зменшилася у 4 рази – з 2,0% до 05%.

– Смертність – відкладений показник. Показник смертності починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз в Україні зростає смертність, і, очікується, буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів- уточнив очільник МОЗ.

Деякі країни Європи мають іншу систему визначення поняття смертність від Covid-19. В Данії це лише смерті не пізніше 30 днів з моменту першого позитивного ПЛР. В Іспанії та Франції фіксуються тільки лабораторно підтверджені госпітальні смерті. В Англії – на розсуд і висновок лікаря, і результати лабораторного тесту не грають значної ролі.

Це є однією з причин певного завищення даних по Covid-смертності в Україні у порівнянні з окремими країнами. Європи.

– За даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень “ковідної” смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад,- сказав Ляшко.

Від початку пандемії Covid-19 в Україні підтвердили 104 106 летальних випадків. Від ускладнень коронавірусної хвороби протягом останнього дня померли 282 людей.

Водночас одужали 3 896 009 українцям, за добу – 29 254.

На 18 лютого в Україні підтверджено всього 4 672 198 випадків коронавірусу, а за добу захворіли 34 938. Серед них – 2 879 дітей та 870 медпрацівників.

За останню добу до медзакладів з діагнозом Covid-19 потрапили 3 323 людини.