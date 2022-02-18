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Незначне зростання: в Україні за добу підтвердили 34 938 нових Covid-випадків

18 Лютого 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 18 лютого підтверджено 4 672 198 випадків коронавірусу, а за добу – 34 938. Серед них – 2 879 дітей та 870 медпрацівників.

За останні 24 години до лікарень з Covid-19 потрапили 3 323 людини.

Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 104 106 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 282 людей.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 896 009 українцям, за добу – 29 254.

Загалом в Україні здійснили 19 288 823 тестування методом ПЛР, а за добу – 52 932.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 4 538;
  • Вінницька область – 687;
  • Волинська область – 1 118;
  • Дніпропетровська область – 2 712;
  • Донецька область – 1 833;
  • Житомирська область – 1 706;
  • Закарпатська область – 446;
  • Запорізька область – 1 405;
  • Івано-Франківська область – 536;
  • Київська область – 1 316;
  • Кіровоградська область – 461;
  • Луганська область – 748;
  • Львівська область – 1 490;
  • Миколаївська область – 1 235;
  • Одеська область – 3 587;
  • Полтавська область – 1 668;
  • Рівненська область – 824;
  • Сумська область – 1 118;
  • Тернопільська область – 608;
  • Харківська область – 1 800;
  • Херсонська область – 980;
  • Хмельницька область – 1 354;
  • Черкаська область – 1 273;
  • Чернівецька область – 381;
  • Чернігівська область – 1 114.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 17 лютого, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 65 089 людей. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина.

Коронавірус в Україні

17 лютого в Україні підтвердили 33 330 випадків Covid-19. Одужати вдалося  27 441 пацієнту, а померло –  259. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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