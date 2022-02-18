В Україні станом на 18 лютого підтверджено 4 672 198 випадків коронавірусу, а за добу – 34 938. Серед них – 2 879 дітей та 870 медпрацівників.

За останні 24 години до лікарень з Covid-19 потрапили 3 323 людини.

Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 104 106 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 282 людей.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 896 009 українцям, за добу – 29 254.

Загалом в Україні здійснили 19 288 823 тестування методом ПЛР, а за добу – 52 932.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 4 538;

Вінницька область – 687;

Волинська область – 1 118;

Дніпропетровська область – 2 712;

Донецька область – 1 833;

Житомирська область – 1 706;

Закарпатська область – 446;

Запорізька область – 1 405;

Івано-Франківська область – 536;

Київська область – 1 316;

Кіровоградська область – 461;

Луганська область – 748;

Львівська область – 1 490;

Миколаївська область – 1 235;

Одеська область – 3 587;

Полтавська область – 1 668;

Рівненська область – 824;

Сумська область – 1 118;

Тернопільська область – 608;

Харківська область – 1 800;

Херсонська область – 980;

Хмельницька область – 1 354;

Черкаська область – 1 273;

Чернівецька область – 381;

Чернігівська область – 1 114.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 17 лютого, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 65 089 людей. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина.

Коронавірус в Україні

17 лютого в Україні підтвердили 33 330 випадків Covid-19. Одужати вдалося 27 441 пацієнту, а померло – 259. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.