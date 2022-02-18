В Україні станом на 18 лютого підтверджено 4 672 198 випадків коронавірусу, а за добу – 34 938. Серед них – 2 879 дітей та 870 медпрацівників.
За останні 24 години до лікарень з Covid-19 потрапили 3 323 людини.
Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 104 106 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 282 людей.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 896 009 українцям, за добу – 29 254.
Загалом в Україні здійснили 19 288 823 тестування методом ПЛР, а за добу – 52 932.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 4 538;
- Вінницька область – 687;
- Волинська область – 1 118;
- Дніпропетровська область – 2 712;
- Донецька область – 1 833;
- Житомирська область – 1 706;
- Закарпатська область – 446;
- Запорізька область – 1 405;
- Івано-Франківська область – 536;
- Київська область – 1 316;
- Кіровоградська область – 461;
- Луганська область – 748;
- Львівська область – 1 490;
- Миколаївська область – 1 235;
- Одеська область – 3 587;
- Полтавська область – 1 668;
- Рівненська область – 824;
- Сумська область – 1 118;
- Тернопільська область – 608;
- Харківська область – 1 800;
- Херсонська область – 980;
- Хмельницька область – 1 354;
- Черкаська область – 1 273;
- Чернівецька область – 381;
- Чернігівська область – 1 114.
Вакцинація в Україні
За минулу добу, 17 лютого, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 65 089 людей. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина.
Коронавірус в Україні
17 лютого в Україні підтвердили 33 330 випадків Covid-19. Одужати вдалося 27 441 пацієнту, а померло – 259. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.