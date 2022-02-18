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Незначительный рост: в Украине за сутки подтвердили 34 938 новых Covid-случаев

18 февраля 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 18 февраля подтверждено 4 672 198 случаев коронавируса, а за сутки – 34 938. Среди них – 2 879 детей и 870 медработников.

За последние 24 часа в больницы с Covid-19 попали 3 323 человека.

С начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 104 106 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерли 282 человека.

В то же время побороть заболевание удалось 3 896 009 украинцам, за сутки – 29 254.

Всего в Украине осуществили 19 288 823 тестирования методом ПЦР, а за сутки — 52 932.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 4 538;
  • Винницкая область — 687;
  • Волынская область — 1 118;
  • Днепропетровская область — 2 712;
  • Донецкая область — 1 833;
  • Житомирская область — 1 706;
  • Закарпатская область — 446;
  • Запорожская область — 1 405;
  • Ивано-Франковская область — 536;
  • Киевская область — 1 316;
  • Кировоградская область — 461;
  • Луганская область — 748;
  • Львовская область — 1 490;
  • Николаевская область — 1 235;
  • Одесская область — 3 587;
  • Полтавская область — 1 668;
  • Ровенская область — 824;
  • Сумская область — 1 118;
  • Тернопольская область — 608;
  • Харьковская область — 1 800;
  • Херсонская область — 980;
  • Хмельницкая область — 1 354;
  • Черкасская область — 1 273;
  • Черновицкая область — 381;
  • Черниговская область — 1 114.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 17 февраля, в Украине вакцинировались от коронавируса 65 089 людей. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек.

Коронавирус в Украине

17 февраля в Украине подтвердили 33 330 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 27 441 пациенту, а умерло – 259. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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