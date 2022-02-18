В Украине по состоянию на 18 февраля подтверждено 4 672 198 случаев коронавируса, а за сутки – 34 938. Среди них – 2 879 детей и 870 медработников.

За последние 24 часа в больницы с Covid-19 попали 3 323 человека.

С начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 104 106 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерли 282 человека.

В то же время побороть заболевание удалось 3 896 009 украинцам, за сутки – 29 254.

Всего в Украине осуществили 19 288 823 тестирования методом ПЦР, а за сутки — 52 932.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 4 538;

Винницкая область — 687;

Волынская область — 1 118;

Днепропетровская область — 2 712;

Донецкая область — 1 833;

Житомирская область — 1 706;

Закарпатская область — 446;

Запорожская область — 1 405;

Ивано-Франковская область — 536;

Киевская область — 1 316;

Кировоградская область — 461;

Луганская область — 748;

Львовская область — 1 490;

Николаевская область — 1 235;

Одесская область — 3 587;

Полтавская область — 1 668;

Ровенская область — 824;

Сумская область — 1 118;

Тернопольская область — 608;

Харьковская область — 1 800;

Херсонская область — 980;

Хмельницкая область — 1 354;

Черкасская область — 1 273;

Черновицкая область — 381;

Черниговская область — 1 114.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 17 февраля, в Украине вакцинировались от коронавируса 65 089 людей. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек.

Коронавирус в Украине

17 февраля в Украине подтвердили 33 330 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 27 441 пациенту, а умерло – 259. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.