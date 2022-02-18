В Украине по состоянию на 18 февраля подтверждено 4 672 198 случаев коронавируса, а за сутки – 34 938. Среди них – 2 879 детей и 870 медработников.
За последние 24 часа в больницы с Covid-19 попали 3 323 человека.
С начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 104 106 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерли 282 человека.
В то же время побороть заболевание удалось 3 896 009 украинцам, за сутки – 29 254.
Всего в Украине осуществили 19 288 823 тестирования методом ПЦР, а за сутки — 52 932.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 4 538;
- Винницкая область — 687;
- Волынская область — 1 118;
- Днепропетровская область — 2 712;
- Донецкая область — 1 833;
- Житомирская область — 1 706;
- Закарпатская область — 446;
- Запорожская область — 1 405;
- Ивано-Франковская область — 536;
- Киевская область — 1 316;
- Кировоградская область — 461;
- Луганская область — 748;
- Львовская область — 1 490;
- Николаевская область — 1 235;
- Одесская область — 3 587;
- Полтавская область — 1 668;
- Ровенская область — 824;
- Сумская область — 1 118;
- Тернопольская область — 608;
- Харьковская область — 1 800;
- Херсонская область — 980;
- Хмельницкая область — 1 354;
- Черкасская область — 1 273;
- Черновицкая область — 381;
- Черниговская область — 1 114.
Вакцинация в Украине
За прошлые сутки, 17 февраля, в Украине вакцинировались от коронавируса 65 089 людей. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек.
Коронавирус в Украине
17 февраля в Украине подтвердили 33 330 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 27 441 пациенту, а умерло – 259. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.