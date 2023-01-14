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Соленые сырники с зеленью

14 января 2023, 20:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сырники
Источник: Depositphotos

Сейчас внимание украинцев приковано к Соледару – городу соли и героям. Соли, ставшей символом мирной жизни и отваги людей, защищающих свою землю.

Соленые сырники. Попытайтесь заменить ими сладкие. Поверьте, они обладают не менее ярким и нежным вкусом.

Ингредиенты:

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  • 400 г творога (домашний или магазинный);
  • 3 ст. ложки муки;
  • 1 яйцо;
  • масло для жарки;
  • несколько веточек укропа;
  • 1 ч. ложка соли.

Приготовление:

  1. Смешайте в миске творог, муку и яйцо.
  2. Добавьте соль и измельченный укроп.
  3. Тщательно вымешайте тесто.
  4. Чтобы сделать вкус более насыщенным, можно добавить пармезан, вяленые томаты и сухие специи.
  5. Смочите руки водой или маслом и сформуйте из теста шарики.
  6. Перед жаркой прижмите шарики и запанируйте в муке. Так они будут лучше держать форму.
  7. Жарьте на разогретой сковороде на большом огне первые несколько минут. Впоследствии – убавьте огонь.
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Источник: Береги себя

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