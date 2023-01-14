Сейчас внимание украинцев приковано к Соледару – городу соли и героям. Соли, ставшей символом мирной жизни и отваги людей, защищающих свою землю.
Соленые сырники. Попытайтесь заменить ими сладкие. Поверьте, они обладают не менее ярким и нежным вкусом.
Ингредиенты:
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- 400 г творога (домашний или магазинный);
- 3 ст. ложки муки;
- 1 яйцо;
- масло для жарки;
- несколько веточек укропа;
- 1 ч. ложка соли.
Приготовление:
- Смешайте в миске творог, муку и яйцо.
- Добавьте соль и измельченный укроп.
- Тщательно вымешайте тесто.
- Чтобы сделать вкус более насыщенным, можно добавить пармезан, вяленые томаты и сухие специи.
- Смочите руки водой или маслом и сформуйте из теста шарики.
- Перед жаркой прижмите шарики и запанируйте в муке. Так они будут лучше держать форму.
- Жарьте на разогретой сковороде на большом огне первые несколько минут. Впоследствии – убавьте огонь.
Источник: Береги себя