Сейчас внимание украинцев приковано к Соледару – городу соли и героям. Соли, ставшей символом мирной жизни и отваги людей, защищающих свою землю.

Соленые сырники. Попытайтесь заменить ими сладкие. Поверьте, они обладают не менее ярким и нежным вкусом.

Ингредиенты:

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400 г творога (домашний или магазинный);

3 ст. ложки муки;

1 яйцо;

масло для жарки;

несколько веточек укропа;

1 ч. ложка соли.

Приготовление:

Смешайте в миске творог, муку и яйцо. Добавьте соль и измельченный укроп. Тщательно вымешайте тесто. Чтобы сделать вкус более насыщенным, можно добавить пармезан, вяленые томаты и сухие специи. Смочите руки водой или маслом и сформуйте из теста шарики. Перед жаркой прижмите шарики и запанируйте в муке. Так они будут лучше держать форму. Жарьте на разогретой сковороде на большом огне первые несколько минут. Впоследствии – убавьте огонь.

Источник: Береги себя