Зараз увага українців прикута до Соледару — міста солі та героїв. Солі, яка стала символом мирного життя та відваги людей, які захищають свою землю.
Солоні сирники. Спробуйте замінити ними солодкі. Повірте, вони мають не менш яскравий і ніжний смак.
Інгредієнти:
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Тобі знадобиться:
- 400 г сиру (домашній або магазинний, оптимальна жирність — 9%);
- 3 ст. ложки борошна;
- 1 яйце;
- олія для смаження;
- кілька гілочок кропу;
- 1 ч. ложка солі.
Приготування:
- Змішайте у мисці сир, борошно та яйце.
- Додайте сіль та подрібнений кріп.
- Ретельно вимішайте тісто.
- Щоб зробити смак насиченішим, можна додати пармезан, в’ялені томати та сухі спеції.
- Змочіть руки водою або олією та сформуйте із тіста кульки.
- Перед смаженням трохи притисніть кульки та запаніруйте у борошні. Так вони краще триматимуть форму.
- Смажте на розігрітій пательні на великому вогні перші кілька хвилин. Згодом — зменште вогонь.
Джерело: Бережи себе