Зараз увага українців прикута до Соледару — міста солі та героїв. Солі, яка стала символом мирного життя та відваги людей, які захищають свою землю.

Солоні сирники. Спробуйте замінити ними солодкі. Повірте, вони мають не менш яскравий і ніжний смак.

Інгредієнти:

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Тобі знадобиться:

400 г сиру (домашній або магазинний, оптимальна жирність — 9%);

3 ст. ложки борошна;

1 яйце;

олія для смаження;

кілька гілочок кропу;

1 ч. ложка солі.

Приготування:

Змішайте у мисці сир, борошно та яйце. Додайте сіль та подрібнений кріп. Ретельно вимішайте тісто. Щоб зробити смак насиченішим, можна додати пармезан, в’ялені томати та сухі спеції. Змочіть руки водою або олією та сформуйте із тіста кульки. Перед смаженням трохи притисніть кульки та запаніруйте у борошні. Так вони краще триматимуть форму. Смажте на розігрітій пательні на великому вогні перші кілька хвилин. Згодом — зменште вогонь.

Джерело: Бережи себе