Рецепт сирників простий! Цю смачну страву найчастіше готують на сніданок. Чому саме їх? Тому що вони готуються швидко, просто, а смак – неперевершений. Та й діти полюбляють сирники, навіть нехочухи.

Ділимося рецептом сирників с манкою. Десерт виходить такий, що за вуха не відтягнеш!

Як приготувати сирники з манкою

Інгредієнти:

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450 г кисломолочного сиру (9 % жирності)

1 яйце

2 ст. л. манки

3 ст. л. цукру

1 дрібка солі

10 г ванільного цукру

3-4 ст. л. олії для смаження

2-3 ст. л. борошна для панірування

Приготування сирників з манкою:

Сир перекладіть у миску. Додайтеяйце, сіль, цукор і ванільний цукор. Все перемішайте. Якщо хочете отримати однорідну масу – вимішуйте довше, а щоб попадалися шматочки сиру – менш інтенсивно. До отриманої сирної суміші додайте манку. Якщо сир виявився досить мокрим, то додайте на 1 ст. л. більше манки. Мокрими руками скачайте з отриманої сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см та сформуйте круглі вироби. Запаніруйте сирники в борошні, щоб вони не втратили форму і засмажте до золотавої скоринки на розігрітій олії. Пильнуйте, щоб они не пригоріли. Потім вироби бажано викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Перекладіть сирники в тарілки для подачі. Подати можна зі сметаною, густим натуральним йогуртом, медом, варенням, фруктами або ягодами.

У сирники можна додати родзинки або курагу. Для його сухофрукти гарно промийте теплою водою та обсушіть. Курагу необхідно нарізати.