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Сирники: рецепт з манкою до сніданку

30 Січня 2024, 10:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сирники
Джерело: Depositphotos

Рецепт сирників простий! Цю смачну страву найчастіше готують на сніданок. Чому саме їх? Тому що вони готуються швидко, просто, а смак – неперевершений. Та й діти полюбляють сирники, навіть нехочухи.

Ділимося рецептом сирників с манкою. Десерт виходить такий, що за вуха не відтягнеш!

Як приготувати сирники з манкою

Інгредієнти:

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  • 450 г кисломолочного сиру (9 % жирності)
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. манки
  • 3 ст. л. цукру
  • 1 дрібка солі
  • 10 г ванільного цукру
  • 3-4 ст. л. олії для смаження
  • 2-3 ст. л. борошна для панірування

Приготування сирників з манкою:

  1. Сир перекладіть у миску. Додайтеяйце, сіль, цукор і ванільний цукор. Все перемішайте. Якщо хочете отримати однорідну масу – вимішуйте довше, а щоб попадалися шматочки сиру – менш інтенсивно.
  2. До отриманої сирної суміші додайте манку. Якщо сир виявився досить мокрим, то додайте на 1 ст. л. більше манки.
  3. Мокрими руками скачайте з отриманої сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см та сформуйте круглі вироби.
  4. Запаніруйте сирники в борошні, щоб вони не втратили форму і засмажте до золотавої скоринки на розігрітій олії. Пильнуйте, щоб они не пригоріли.
  5. Потім вироби бажано викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
  6. Перекладіть сирники в тарілки для подачі. Подати можна зі сметаною, густим натуральним йогуртом, медом, варенням, фруктами або ягодами.

У сирники можна додати родзинки або курагу. Для його сухофрукти гарно промийте теплою водою та обсушіть. Курагу необхідно нарізати.

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