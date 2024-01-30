Рецепт сирників простий! Цю смачну страву найчастіше готують на сніданок. Чому саме їх? Тому що вони готуються швидко, просто, а смак – неперевершений. Та й діти полюбляють сирники, навіть нехочухи.
Ділимося рецептом сирників с манкою. Десерт виходить такий, що за вуха не відтягнеш!
Як приготувати сирники з манкою
Інгредієнти:
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- 450 г кисломолочного сиру (9 % жирності)
- 1 яйце
- 2 ст. л. манки
- 3 ст. л. цукру
- 1 дрібка солі
- 10 г ванільного цукру
- 3-4 ст. л. олії для смаження
- 2-3 ст. л. борошна для панірування
Приготування сирників з манкою:
- Сир перекладіть у миску. Додайтеяйце, сіль, цукор і ванільний цукор. Все перемішайте. Якщо хочете отримати однорідну масу – вимішуйте довше, а щоб попадалися шматочки сиру – менш інтенсивно.
- До отриманої сирної суміші додайте манку. Якщо сир виявився досить мокрим, то додайте на 1 ст. л. більше манки.
- Мокрими руками скачайте з отриманої сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см та сформуйте круглі вироби.
- Запаніруйте сирники в борошні, щоб вони не втратили форму і засмажте до золотавої скоринки на розігрітій олії. Пильнуйте, щоб они не пригоріли.
- Потім вироби бажано викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
- Перекладіть сирники в тарілки для подачі. Подати можна зі сметаною, густим натуральним йогуртом, медом, варенням, фруктами або ягодами.
У сирники можна додати родзинки або курагу. Для його сухофрукти гарно промийте теплою водою та обсушіть. Курагу необхідно нарізати.
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