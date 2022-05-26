Українці – креативний народ. Вони або самі винайшли вареники, або створили стільки модифікацій цієї страви, що важко порахувати її види.

Вареники роблять із сиром, картоплею, грибами, картоплею і грибами, з кашею і м’ясом, з вишнями і полуницями. А ще є вареники з кропивою. Справжня весняна страва.

Але шеф Євген Клопотенко, як і завжди, додав до української кропиви грецький сир фета та зробив соус з французьким брі, і отримав справжню європейську страву. Отже, ловіть рецепт: вареники з кропивою та сиром фета