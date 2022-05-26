Українці – креативний народ. Вони або самі винайшли вареники, або створили стільки модифікацій цієї страви, що важко порахувати її види.
Вареники роблять із сиром, картоплею, грибами, картоплею і грибами, з кашею і м’ясом, з вишнями і полуницями. А ще є вареники з кропивою. Справжня весняна страва.
Але шеф Євген Клопотенко, як і завжди, додав до української кропиви грецький сир фета та зробив соус з французьким брі, і отримав справжню європейську страву. Отже, ловіть рецепт: вареники з кропивою та сиром фета
Для тіста:
Для начинки:
Для сирного соусу:
Тісто для вареників. У миску висипте борошно і додайте по дрібці солі та цукру. Доведіть до кипіння 180 мл води та додайте до борошна, розмішуючи.
Влийте соняшникову олію. Спочатку перемішуйте ложкою, щоб не обпектися, а потім вимішуйте руками. Можете скористатися кухонною машиною.
Вимісіть гладке та пластичне тісто. Сформуйте його в кулю, накрийте рушником та залиште на 20 хвилин відпочивати.
Начинка. Пучок кропиви добре вимийте та висушіть паперовим рушником. Подрібніть рослину, перекладіть у глибоку миску та додайте розкришену фету. Добре перемішайте виделкою.
Тісто, що відпочило, розкачайте в тонкий пласт за допомогою качалки.
Тонкою склянкою видавіть на тісті кола для формування вареників.
Формуйте вареники. Беріть кожен кружечок, викладайте на нього трішки начинки та добре заліплюйте.
Варіть вареники з кропивою в підсоленій воді на середньому вогні протягом 1-2 хвилин після спливання.
Сирний соус. У сотейнику прогрійте вершки і додайте сир брі, нарізаний невеликими кубиками. Постійно помішуючи, розтопіть сир брі у вершках і доведіть до смаку сіллю та перцем.
Подавайте вареники гарячими із сирним соусом. Обов’язково полийте розтопленим на пательні вершковим маслом, щоб вареники не злиплися.
Джерело: Євген Клопотенко