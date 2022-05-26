Украинцы – креативный народ. Они либо сами изобрели вареники, либо создали столько модификаций этого блюда, что трудно сосчитать его виды.

Вареники делают с творогом, картофелем, грибами, картофелем и грибами, с кашей и мясом, с вишнями и клубникой. А еще есть вареники с крапивой. Настоящее весеннее блюдо.

Но шеф Евгений Клопотенко, как и всегда, добавил в украинскую крапиву греческий сыр фету, сделал соус с французским бри и получил настоящее европейское блюдо. Итак, ловите рецепт: вареники с крапивой и творогом фета.

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Для теста:

320 г мука

180 мл воды

3 ст. л. подсолнечного масла

1 щепотка соли

1 щепотка сахара

Для начинки:

1 пучок крапивы

300 г сыра фета

Для сырного соуса:

200-250 мл сливок 33%

50 г сыра

соль и перец по вкусу

30 г сливочного масла (чтобы вареники не слиплись между собой).

Тесто для вареников. В миску высыпьте муку и добавьте по щепотке соли и сахара. Доведите до кипения 180 мл воды и добавьте в муку, размешивая.

Влейте подсолнечное масло. Сначала перемешивайте ложкой, чтобы не обжечься, а затем вымешивайте руками. Можете пользоваться кухонной машиной.

Вымесите гладкое и пластичное тесто. Сформируйте из него шар, накройте полотенцем и оставьте на 20 минут отдыхать.

Начинка. Пучок крапивы хорошо вымойте и высушите бумажным полотенцем. Измельчите растение, переложите в глубокую миску и добавьте раскрошенную фету. Хорошо перемешайте вилкой.

Отдохнувшее тесто раскатайте в тонкий пласт с помощью скалки.

Тонким стаканом выдавите на тесте круги для формирования вареников.

Формируйте вареники. Берите каждый кружочек, выкладывайте на него немного начинки и хорошо залепите края.

Варите вареники с крапивой в подсоленной воде на среднем огне в течение 1-2 минут после всплытия.

Сырный соус. В сотейнике прогрейте сливки и добавьте сыр бри, нарезанный небольшими кубиками. Постоянно помешивая, растопите сыр бри в сливках и приведите по вкусу солью и перцем.

Подавайте вареники горячими с сырным соусом. Обязательно полейте растопленным на сковороде сливочным маслом, чтобы вареники не слиплись.

Источник: Евгений Клопотенко