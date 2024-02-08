Вареники — не только символ украинской кухни, но и национальное блюдо, которое готовят с различными начинками. Самая популярная, конечно — картофель.

Интересно, что в каждом регионе есть свой рецепт начинки и теста, поэтому во многих городах Украины проводят фестивали вареников, где можно попробовать любимое блюдо.

Однако ничто не мешает устроить праздник на собственной кухне, чтобы почтить украинские народные традиции. Факты ICTV рассказывают рецепт приготовления невероятно вкусных вареников с картофелем.

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Как приготовить вареники с картофелем в домашних условиях

Ингредиенты

Для теста:

360 г муки

180 мл воды

½ ч. л. соли

2 ст. л. растительного масла

20-30 г муки для подпыливания

Для начинки:

300 г картофеля

3 ст. л. растительного масла

1 луковица для начинки (примерно 120 г)

1 луковица для подачи

⅓ ч. л. молотого черного перца

соль по вкусу

Приготовление