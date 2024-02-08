Вареники — не только символ украинской кухни, но и национальное блюдо, которое готовят с различными начинками. Самая популярная, конечно — картофель.
Интересно, что в каждом регионе есть свой рецепт начинки и теста, поэтому во многих городах Украины проводят фестивали вареников, где можно попробовать любимое блюдо.
Однако ничто не мешает устроить праздник на собственной кухне, чтобы почтить украинские народные традиции. Факты ICTV рассказывают рецепт приготовления невероятно вкусных вареников с картофелем.
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Как приготовить вареники с картофелем в домашних условиях
Ингредиенты
Для теста:
- 360 г муки
- 180 мл воды
- ½ ч. л. соли
- 2 ст. л. растительного масла
- 20-30 г муки для подпыливания
Для начинки:
- 300 г картофеля
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 луковица для начинки (примерно 120 г)
- 1 луковица для подачи
- ⅓ ч. л. молотого черного перца
- соль по вкусу
Приготовление
- Подготовка начинки. Картофель очистите и нарежьте на небольшие кусочки. Залейте подсоленной водой и готовьте на среднем огне в течение 15-20 минут.
- Приготовьте тесто. В глубокой миске просейте муку, сделайте ямку и вбейте яйцо. Постепенно доливайте воду и смешивайте остальные ингредиенты до образования эластичного теста.
- Накройте миску полотенцем и оставьте на 30 минут для отдыха.
- Тем временем мелко нашинкуйте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Приготовьте начинку. Когда картофель сварится, слейте лишнюю воду, добавьте половину порции обжаренного лука и растолките толкушкой. Затем добавьте к начинке черного перца, посолите и перемешайте. Дайте начинке остыть.
- Формирование вареников. Рабочую поверхность присыпьте мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 2-3 мм. Используйте стакан для вырезания из теста кружочков. Положите по 1 ст. л. начинки в центр каждого кружка, соберите края теста вместе, сформируйте полумесяц или одуванчик и плотно защепните вареники.
- Поставьте большую кастрюлю с водой на огонь и доведите ее до кипения. Добавьте немножко соли и отварите вареники. Сколько варить? Обычно хватит 5-7 минут, они должны выйти на поверхность.
- Выберите готовые вареники из кастрюли, переложите в миску, добавьте жареный лук. Подавайте со сметаной или со шкварками. Приятного аппетита!
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