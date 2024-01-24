Пельмени, наравне с варениками – любимое блюдо многих. И не зря. Рецепт пельменей не сложный, да и заморозить их можно для дальнейшего употребления. А потом выкладываем в подсоленный кипяток, варим 5 минут и вуаля – вкусное и питательное блюдо на обед или ужин готово.

Предлагаем рецепт пельменей со свининой – получаются такие сочные и ароматные, что словами не передать. Надо приготовить!

Как приготовить пельмени – рецепт со свининой

Из предложенных ингредиентов получится 1 кг 400 г готовых изделий. Чтобы они были вкусные и сочные, их стоит перед приготовлением заморозить.

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Ингредиенты:

Для теста:

вода – 250 мл

яйцо – 1 шт.

мука – 500 г

соль – 1 ч. л.

Для начинки:

свинина (мякоть) – 500 г

луковица – 1 шт.

вода – 100 мл

соль, перец – по вкусу

Для заправки и подачи:

сливочное масло, нарезанный укроп – по вкусу

Приготовление:

Для теста в воду вбиваем яйцо, добавляем соль и хорошо перемешиваем. Затем постепенно вводим муку и замешиваем тесто. Для начинки пропускаем через мясорубку нарезанное мясо и луковицу. Добавляем в фарш соль и перец. Перемешиваем. Затем вливаем воду, перемешиваем и ставим тесто на 20-30 минут в морозилку. Стол посыпаем мукой. Тесто разделяем на 4 части. Каждую раскатываем в пласты. Вырезаем маленькие кружочки диаметром 4-5 мм, кладем начинку и лепим. Далее их готовим или замораживаем. Варим их так: в кастрюле доводим до кипения воду, добавляем соль. Выкладываем пельмени и варим, после закипания воды, 4-5 минут. Затем воду сливаем, заправляем пельмени сливочным маслом, украшаем укропом и подаем к столу. Приятного аппетита!

Вкусные домашние пельмени со свининой можно просто заправить сливочным маслом, или подать с любым соусом по вкусу. Также не лишними будут такие добавки как сметана, хрен или горчица. Некоторые гурманы любят смаковать с уксусом.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.