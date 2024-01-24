Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Фото Еда

Пельмени со свининой: рецепт в домашних условиях

24 января 2024, 18:25
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Пельмені зі свининою

Пельмени, наравне с варениками – любимое блюдо многих. И не зря. Рецепт пельменей не сложный, да и заморозить их можно для дальнейшего употребления. А потом выкладываем в подсоленный кипяток, варим 5 минут и вуаля – вкусное и питательное блюдо на обед или ужин готово.

Предлагаем рецепт пельменей со свининой – получаются такие сочные и ароматные, что словами не передать. Надо приготовить!

Как приготовить пельмени – рецепт со свининой

Из предложенных ингредиентов получится 1 кг 400 г готовых изделий. Чтобы они были вкусные и сочные, их стоит перед приготовлением заморозить.

Сейчас смотрят

Ингредиенты:

Для теста:

  • вода – 250 мл
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 500 г
  • соль – 1 ч. л.

Для начинки:

  • свинина (мякоть) – 500 г
  • луковица – 1 шт.
  • вода – 100 мл
  • соль, перец – по вкусу

Для заправки и подачи:

  • сливочное масло, нарезанный укроп – по вкусу

Приготовление:

  1. Для теста в воду вбиваем яйцо, добавляем соль и хорошо перемешиваем. Затем постепенно вводим муку и замешиваем тесто.
  2. Для начинки пропускаем через мясорубку нарезанное мясо и луковицу. Добавляем в фарш соль и перец. Перемешиваем. Затем вливаем воду, перемешиваем и ставим тесто на 20-30 минут в морозилку.
  3. Стол посыпаем мукой. Тесто разделяем на 4 части. Каждую раскатываем в пласты.
  4. Вырезаем маленькие кружочки диаметром 4-5 мм, кладем начинку и лепим.
  5. Далее их готовим или замораживаем. Варим их так: в кастрюле доводим до кипения воду, добавляем соль.
  6. Выкладываем пельмени и варим, после закипания воды, 4-5 минут.
  7. Затем воду сливаем, заправляем пельмени сливочным маслом, украшаем укропом и подаем к столу. Приятного аппетита!

Вкусные домашние пельмени со свининой можно просто заправить сливочным маслом, или подать с любым соусом по вкусу. Также не лишними будут такие добавки как сметана, хрен или горчица. Некоторые гурманы любят смаковать с уксусом.

Читайте также:
Пельмени со свининой: рецепт в домашних условияхКак приготовить традиционные украинские вареники с картошкой: рецепт пошагово

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь