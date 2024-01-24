Пельмені, на рівні з варениками – улюблена страва багатьох. І не дарма. Рецепт пельменів не складний, та і заморозити їх можна для подальшого вживання. А потім викладаємо в підсолений окріп, варимо 5 хвилин і вуаля – смачна та поживна страва на обід або вечерю готова.
Пропонуємо рецепт пельменів зі свининою – виходять такі соковиті та ароматні, що й словами не передати. Треба приготувати!
Як приготувати пельмені – рецепт зі свининою
Із запропонованих інгредієнтів вийде 1 кг 400 г готових виробів. Щоб вони були смачні та соковиті, їх варто перед приготуванням заморозити.
Інгредієнти:
Для тіста:
- вода – 250 мл
- яйце – 1 шт.
- борошно – 500 г
- сіль – 1 ч. л.
Для начинки:
- свинина (м’якоть) – 500 г
- цибулина – 1 шт.
- вода – 100 мл
- сіль, перець – до смаку
Для заправки та подачі:
- вершкове масло, нарізаний кріп – до смаку
Приготування:
- Для тіста в воду вбиваємо яйце, додаємо сіль і гарно перемішуємо. Потім поступово вводимо борошно і замішуємо тісто.
- Для начинки пропускаємо через мясорубку нарізане м’ясо та цибулину. Додаємо у фарш сіль та перець. Перемішуємо. Потім вливаємо воду, перемішуємо та ставимо тісто на 20-30 хвилин у морозилку.
- Стіл посипаємо борошном. Тісто розділяємо на 4 частини. Кожну розкочуємо в пласти.
- Вирізаємо маленькі кружальця діаметром 4-5 мм, кладемо начинку і ліпимо.
- Далі їх готуємо або заморожуємо. Варимо їх так: у каструлі доводимо до кипіння воду, додаємо сіль.
- Викладаємо пельмені та варимо, після закипання води, 4-5 хвилин.
- Потім воду зливаємо, заправляємо пельмені вершковим маслом, прикрашаємо кропом і подаємо до столу. Смачного!
Смачні домашні пельмені зі свининою можна просто заправити вершковим маслом, або подати з будь-яким соусом до смаку. Також не зайвими будуть такі добавки як сметана, хрін або гірчиця. Деякі гурмани люблять смакувати з оцтом.
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.