Пельмені, на рівні з варениками – улюблена страва багатьох. І не дарма. Рецепт пельменів не складний, та і заморозити їх можна для подальшого вживання. А потім викладаємо в підсолений окріп, варимо 5 хвилин і вуаля – смачна та поживна страва на обід або вечерю готова.

Пропонуємо рецепт пельменів зі свининою – виходять такі соковиті та ароматні, що й словами не передати. Треба приготувати!

Як приготувати пельмені – рецепт зі свининою

Із запропонованих інгредієнтів вийде 1 кг 400 г готових виробів. Щоб вони були смачні та соковиті, їх варто перед приготуванням заморозити.

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Інгредієнти:

Для тіста:

вода – 250 мл

яйце – 1 шт.

борошно – 500 г

сіль – 1 ч. л.

Для начинки:

свинина (м’якоть) – 500 г

цибулина – 1 шт.

вода – 100 мл

сіль, перець – до смаку

Для заправки та подачі:

вершкове масло, нарізаний кріп – до смаку

Приготування:

Для тіста в воду вбиваємо яйце, додаємо сіль і гарно перемішуємо. Потім поступово вводимо борошно і замішуємо тісто. Для начинки пропускаємо через мясорубку нарізане м’ясо та цибулину. Додаємо у фарш сіль та перець. Перемішуємо. Потім вливаємо воду, перемішуємо та ставимо тісто на 20-30 хвилин у морозилку. Стіл посипаємо борошном. Тісто розділяємо на 4 частини. Кожну розкочуємо в пласти. Вирізаємо маленькі кружальця діаметром 4-5 мм, кладемо начинку і ліпимо. Далі їх готуємо або заморожуємо. Варимо їх так: у каструлі доводимо до кипіння воду, додаємо сіль. Викладаємо пельмені та варимо, після закипання води, 4-5 хвилин. Потім воду зливаємо, заправляємо пельмені вершковим маслом, прикрашаємо кропом і подаємо до столу. Смачного!

Смачні домашні пельмені зі свининою можна просто заправити вершковим маслом, або подати з будь-яким соусом до смаку. Також не зайвими будуть такі добавки як сметана, хрін або гірчиця. Деякі гурмани люблять смакувати з оцтом.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.