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Пельмені зі свининою: рецепт в домашніх умовах

24 Січня 2024, 18:25
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Пельмені зі свининою

Пельмені, на рівні з варениками – улюблена страва багатьох. І не дарма. Рецепт пельменів не складний, та і заморозити їх можна для подальшого вживання. А потім викладаємо в підсолений окріп, варимо 5 хвилин і вуаля – смачна та поживна страва на обід або вечерю готова.

Пропонуємо рецепт пельменів зі свининою – виходять такі соковиті та ароматні, що й словами не передати. Треба приготувати!

Як приготувати пельмені – рецепт зі свининою

Із запропонованих інгредієнтів вийде 1 кг 400 г готових виробів. Щоб вони були смачні та соковиті, їх варто перед приготуванням заморозити.

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Інгредієнти:

Для тіста:

  • вода – 250 мл
  • яйце – 1 шт.
  • борошно – 500 г
  • сіль – 1 ч. л.

Для начинки:

  • свинина (м’якоть) – 500 г
  • цибулина – 1 шт.
  • вода – 100 мл
  • сіль, перець – до смаку

Для заправки та подачі:

  • вершкове масло, нарізаний кріп – до смаку

Приготування:

  1. Для тіста в воду вбиваємо яйце, додаємо сіль і гарно перемішуємо. Потім поступово вводимо борошно і замішуємо тісто.
  2. Для начинки пропускаємо через мясорубку нарізане м’ясо та цибулину. Додаємо у фарш сіль та перець. Перемішуємо. Потім вливаємо воду, перемішуємо та ставимо тісто на 20-30 хвилин у морозилку.
  3. Стіл посипаємо борошном. Тісто розділяємо на 4 частини. Кожну розкочуємо в пласти.
  4. Вирізаємо маленькі кружальця діаметром 4-5 мм, кладемо начинку і ліпимо.
  5. Далі їх готуємо або заморожуємо. Варимо їх так: у каструлі доводимо до кипіння воду, додаємо сіль.
  6. Викладаємо пельмені та варимо, після закипання води, 4-5 хвилин.
  7. Потім воду зливаємо, заправляємо пельмені вершковим маслом, прикрашаємо кропом і подаємо до столу. Смачного!

Смачні домашні пельмені зі свининою можна просто заправити вершковим маслом, або подати з будь-яким соусом до смаку. Також не зайвими будуть такі добавки як сметана, хрін або гірчиця. Деякі гурмани люблять смакувати з оцтом.

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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