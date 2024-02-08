Вареники – не лише символ української кухні, але й національна страва, яку готують з різними начинками. Найпопулярніша, звісно, картопля.

Цікаво, що у кожному регіоні є свій рецепт начинки і тіста, саме тому в багатьох містах України проводять фестивалі вареників, де можна скуштувати улюблену страву.

Однак ніщо не заважає влаштувати свято на власній кухні, аби вшанувати українські народні традиції. Факти ICTV розповідають рецепт приготування неймовірно смачних вареників з картоплею.

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Інгредієнти

Для тіста:

360 г борошна

180 мл води

½ ч. л. солі

2 ст. л. олії

20-30 г борошна для підпилу

Для начинки:

300 г картоплі

3 ст. л. олії

1 цибулина для начинки (приблизно 120 г)

1 цибулина для подачі

⅓ ч. л. меленого чорного перцю

сіль до смаку

Приготування