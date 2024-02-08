Вареники – не лише символ української кухні, але й національна страва, яку готують з різними начинками. Найпопулярніша, звісно, картопля.
Цікаво, що у кожному регіоні є свій рецепт начинки і тіста, саме тому в багатьох містах України проводять фестивалі вареників, де можна скуштувати улюблену страву.
Однак ніщо не заважає влаштувати свято на власній кухні, аби вшанувати українські народні традиції. Факти ICTV розповідають рецепт приготування неймовірно смачних вареників з картоплею.
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Як приготувати вареники з картоплею в домашніх умовах
Інгредієнти
Для тіста:
- 360 г борошна
- 180 мл води
- ½ ч. л. солі
- 2 ст. л. олії
- 20-30 г борошна для підпилу
Для начинки:
- 3 ст. л. олії
- 1 цибулина для начинки (приблизно 120 г)
- 1 цибулина для подачі
- ⅓ ч. л. меленого чорного перцю
- сіль до смаку
Приготування
- Підготовка начинки. Картоплю очистьте і наріжте на невеликі шматочки. Залийте підсоленою водою та готуйте на середньому вогні протягом 15-20 хв.
- Приготуйте тісто. У глибокій мисці просійте борошно, зробіть ямку та вбийте яйце. Поступово доливайте воду і змішуйте інші інгредієнти до утворення еластичного тіста.
- Накрийте миску рушником і залиште на 30 хв для відпочинку.
- Тим часом дрібно нашинкуйте цибулю та обсмажте на олії до золотистого кольору.
- Приготуйте начинку. Коли картопля звариться, злийте зайву воду, додайте половину порції обсмаженої цибулі та потовчіть товкачкою. Потім додайте до начинки чорного перцю, посоліть і перемішайте. Дайте начинці охолонути.
- Формування вареників. Робочу поверхню присипте борошном. Розкатайте тісто на пласт товщиною близько 2-3 мм. Використовуйте склянку для вирізання з тіста кружальців. Покладіть по 1 ст. л. начинки в центр кожного кружальця, зберіть краї тіста разом, сформуйте півмісяць або кульбабу та щільно защіпніть вареники.
- Поставте велику каструлю з водою на вогонь і доведіть її до кипіння. Додайте трошки солі та відваріть вареники. Скільки варити? Зазвичай вистачить 5-7 хв, вони мають піднятися на поверхню.
- Виберіть готові вареники з каструлі, перекладіть у миску, додайте смажену цибулю. Подавайте зі сметаною або зі шкварками. Смачного!
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