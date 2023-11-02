В Винницкой области зафиксировано 262 случая заболевания вирусным гепатитом А.

Статистика заболевания гепатитом А

По состоянию на 1 ноября 2023 года, 15 человек заболело только за минувшие сутки. У 219 человек подтвержден диагноз вирусный гепатит А, 111 из них находятся на стационарном лечении.

Среди пострадавших 36 детей, в том числе малыши дошкольного возраста, 10 студентов, 17 работников образовательных учреждений и семь медиков.

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Единичные случаи гепатита А также были зафиксированы в других городах области, в частности, в Могилеве-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.

Какие приняты меры против эпидемии

В связи со вспышкой гепатита А в Виннице продолжаются противоэпидемические мероприятия: проводят дезинфекцию общественного транспорта, под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Также органы местной власти усиливают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области.

Мобильные бригады начали прививки пациентов с подтвержденным диагнозом и людей, которые контактировали с ними накануне заболевания.

Источник: Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава