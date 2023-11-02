На Вінниччині зафіксовано 262 випадки захворювання на вірусний гепатит А.
Статистика захворювання на гепатит А
Станом на 1 листопада 2023 року, 15 осіб захворіло лише за минулу добу. У 219 осіб підтверджено діагноз на вірусний гепатіт А, 111 з них перебувають на стаціонарному лікуванні.
Серед постраждалих 36 дітей, зокрема й малята дошкільного віку, 10 студентів, 17 працівників освітніх закладів та сім медиків.
Поодинокі випадки гепатиту А також були зафіксовані в інших містах області, зокрема, у Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.
Яких вжито заходів проти епідемії
У зв’язку зі спалахом гепатиту А у Вінниці продовжуються протиепідемічні заходи: проводять дезінфекцію громадського транспорту, під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.
Також органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог і протиепідемічних правил на ринках міста та області.
Мобільні бригади почали щеплення пацієнтів з підтвердженим діагнозом та людей, які контактували з ними напередодні захворювання.
Джерело: Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ