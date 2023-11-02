На Вінниччині зафіксовано 262 випадки захворювання на вірусний гепатит А.

Статистика захворювання на гепатит А

Станом на 1 листопада 2023 року, 15 осіб захворіло лише за минулу добу. У 219 осіб підтверджено діагноз на вірусний гепатіт А, 111 з них перебувають на стаціонарному лікуванні.

Серед постраждалих 36 дітей, зокрема й малята дошкільного віку, 10 студентів, 17 працівників освітніх закладів та сім медиків.

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Поодинокі випадки гепатиту А також були зафіксовані в інших містах області, зокрема, у Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

Яких вжито заходів проти епідемії

У зв’язку зі спалахом гепатиту А у Вінниці продовжуються протиепідемічні заходи: проводять дезінфекцію громадського транспорту, під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Також органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог і протиепідемічних правил на ринках міста та області.

Мобільні бригади почали щеплення пацієнтів з підтвердженим діагнозом та людей, які контактували з ними напередодні захворювання.

Джерело: Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ