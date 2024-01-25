В Одессе у двоих детей в возрасте один и три года из одной семьи лабораторно подтвердили диагноз корь. Известно, что они не были привиты против этого инфекционного заболевания. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

Болезнь привезли из Румынии

— Установлено, что мать с детьми прибыла из Румынии, где находилась в течение трех месяцев и где официально, с 5 декабря 2023 года, объявлена ​​национальная эпидемия кори, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после приезда в Одессу при появлении температуры и сыпи на коже у детей мать обратилась в больницу. После этого они были госпитализированы в медучреждение. Впоследствии лабораторно был подтвержден диагноз корь.

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По словам медиков, на сегодняшний день дети выписаны из больницы и находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением семейного врача.

Проводится эпидрасследование

Одесский областной центр контроля и профилактики болезней проводит эпидрасследование вспышки кори, устанавливает круг контактных лиц и их вакцинальный статус.

— Корь — чрезвычайно контагиозная болезнь, то есть если в детском коллективе, который посетил ребенок, были невакцинированы контактировавшие с ним дети, вероятность заболеть у них составляет 99%, — подчеркнула заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко.

По словам заведующего отделом иммунизации Центра Андрея Пашинного, вопрос вакцинации против кори очень важен. Вакцина доступна во всех регионах и бесплатна, единственное, что нужно, — позаботиться о здоровье своего ребенка и вакцинировать его.

Статистика по Украине

По данным ЦОЗ, за 2023 год в Украине зарегистрировано 65 случаев заболевания корью, за аналогичный период 2022 года было 11 больных, отмечается рост заболеваемости на 55 случаев, или в 6 раз. Летальные случаи не зарегистрированы.

В ЦОЗ отметили, что за 11 месяцев 2023 года в Украине проценты охвата прививками против кори детей в один год и 6 лет составляют соответственно 88,1% и 83,7%, в Одесской области — 80,8% и 71,7%.