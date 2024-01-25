В Одесі у двох дітей віком один і три роки з однієї родини лабораторно підтвердили діагноз кір. Відомо, що вони не були щеплені проти цього інфекційного захворювання. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України.

Хворобу привезли з Румунії

– Встановлено, що мати з дітьми прибула з Румунії, де перебувала протягом трьох місяців і де офіційно, з 5 грудня 2023 року, оголошено національну епідемію кору, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що після приїзду до Одеси при появі температури та висипу на шкірі в дітей мати звернулася до лікарні. Після цього вони були госпіталізовані до медзакладу. Згодом лабораторно було підтверджено діагноз кір.

Зараз дивляться

За словами медиків, на сьогодні діти виписані з лікарні та перебувають у задовільному стані під наглядом сімейного лікаря.

Проводиться епідрозслідування

Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб проводить епідрозслідування спалаху кору, встановлює коло контактних осіб та їхній вакцинальний статус.

– Кір – надзвичайно контагіозна хвороба, тобто якщо в дитячому колективі, який відвідала дитина, були невакциновані діти, які контактували з нею, ймовірність захворіти в них становить 99%, – наголосила завідувачка відділом організації епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.

За словами завідувача відділу імунізації Центру Андрія Пашинного, питання вакцинації проти кору дуже важливе. Вакцина доступна в усіх регіонах і безоплатна, єдине, що потрібно, – подбати про здоров’я своєї дитини та вакцинувати її.

Статистика по Україні

За даними ЦГЗ, за 2023 рік в Україні зареєстровано 65 випадків захворювання на кір, за аналогічний період 2022 року було 11 хворих, відмічається зростання захворюваності на 55 випадків, або в 6 разів. Летальних випадків не зареєстровано.

У ЦГЗ зазначили, що за 11 місяців 2023 року в Україні відсотки охоплення щепленнями проти кору дітей в один рік і 6 років становлять відповідно 88,1% і 83,7%, в Одеській області – 80,8% і 71,7%.