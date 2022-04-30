Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона исследовали почву приятных прикосновений. Это может помочь с лечением таких заболеваний как расстройства аутистического спектра, во время которых люди избегают контактов.

Соответствующую статью опубликовали в журнале Science. Так, ученые уточнили молекулярную и нейрональную основу механизма, ответственного за положительную реакцию на прикосновения к коже.

Опыты, которые проводили на мышах, показали, что ключевую роль в этом играет соединение прокинетицин 2 и ее рецепторы на Prokr2 нейронах. В случае блокировки этих элементов животным больше не казались приятными поглаживания спинки и они имели сложности с социальным взаимодействием.

По результатам исследований, не модифицированные мыши отдавали предпочтение камерам, где их гладили, и спокойно сидели во время процедуры. Также во время поглаживания у них замедлялось сердцебиение и чувствительность к боли и снижался уровень гормонов стресса, что указывает на общее расслабление.

А мыши с заблокированными нейронами Prokr2 не оценили поглаживание, избегали прикосновений и не были склонны посещать камеру с кисточкой чаще других. У них не было существенных изменений в сердцебиении или чувствительности. Ученые поняли, что дефектные нейроны Pro kr2 нивелировали приятный эффект поглаживаний.

Дальнейшие опыты показали, что мыши с нарушенной работой нейронов Prokr2 или заблокированной выработкой самого прокинетицина 2 чаще имеют связанное со стрессом и тревожностью поведение и сложности с социальным взаимодействием. Их не интересовали новые мыши, которые были в клетке, и они реже контактировали со своими соседями, что особенно проявилось у животных с заблокированной выработкой прокинетицина 2.

Так исследователи продемонстрировали ключевую роль сигнального пути между Prok2 и его рецептором Prokr2. Эксперты предполагают, что мышей с дефицитом соединения можно использовать как модельные организмы в исследовании последствий недостатка материнского контакта в детском возрасте и развитию заболеваний аутистического спектра.

Источник: Science