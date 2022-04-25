Из-за депрессивных состояний у людей все более популярными становятся такие препараты, как антидепрессанты. Однако неизвестно, как они влияют на здоровье людей в долгосрочной перспективе.

Ранее специалисты изучали влияние антидепрессантов на людей в период употребления от 8 до 12 недель. Касательно исследования, опубликованного в журнале PLoS One, ученые попытались выяснить, какие изменения произошли в жизни американцев с депрессией в течение двух лет. Одна группа употребляла антидепрессанты, другая – нет.

Согласно результатам исследования, специалисты не выявили существенных отличий в изменениях качества жизни, о которых сообщалось двумя группами. Это подтверждает тезис, что антидепрессанты могут не улучшать долгосрочное качество жизни.

– Обе группы сообщили о незначительном повышении психических аспектов качества жизни со временем и незначительном снижении физического качества жизни, – говорится в результатах исследования.

Однако, как отмечают ученые, их работа не совершенна и не закрывает дискуссию относительно эффективности антидепрессантов. Ведь опрошенные люди, вероятно, страдали от депрессии разного уровня.

– Если мы не ожидаем улучшения от постоянного использования этого лекарства, то правильным решением может быть прекратить его непрерывное использование, – отметил фармаколог из Университета короля Сауда в Саудовской Аравии и соавтор исследования Омар Альмохаммед.

В борьбе с депрессией значительно эффективнее когнитивно-поведенческая терапия, но получить доступ к ней значительно труднее из-за отсутствия специалистов и стоимости. При этом употреблять таблетки дешевле и проще.

Специалисты продолжат изучать эффективность антидепрессантов. Ведь люди должны знать, насколько хорошо они реально работают и какие риски могут быть, если принимать их годами и даже десятилетиями.