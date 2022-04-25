Через депресивні стани у людей дедалі популярнішими стають такі препарати, як антидепресанти. Однак наразі невідомо, як вони впливають на здоров’я людей у довгостроковій перспективі.

Раніше фахівці вивчали вплив антидепресантів на людей у період вживання від 8 до 12 тижнів. Щодо дослідження, опублікованого в журналі PLoS One, то науковці спробували з’ясувати, які зміни відбулися у житті американців з депресією протягом двох років. Одна група вживала антидепресанти, інша – ні.

Згідно з результатами дослідження, фахівці не виявили суттєвих відмінностей у змінах якості життя, про які повідомлялося двома групами. Це підтверджує тезу, що антидепресанти можуть не поліпшувати довгострокову якість життя.

– Обидві групи повідомили про незначне підвищення психічних аспектів якості життя з часом і незначне зниження фізичної якості життя, – йдеться у результатах дослідження.

Проте, як зазначають науковці, їхня робота не є досконалою та не закриває дискусію щодо ефективності антидепресантів. Адже опитані люди, ймовірно, потерпали від депресії різного рівня.

– Якщо ми не очікуємо покращення від постійного використання цих ліків, то правильним рішенням може бути припинити їхнє безперервне використання, – зазначив фармаколог з Університету короля Сауда в Саудівській Аравії і співавтор дослідження Омар Альмохаммед.

У боротьбі з депресією значно ефективнішою є когнітивно-поведінкова терапія, але отримати доступ до неї значно важче через брак фахівців та вартість. Натомість вживати таблетки дешевше та простіше.

Наразі спеціалісти продовжать вивчати ефективність антидепресантів. Адже люди мають знати, наскільки добре вони реально працюють і які ризики можуть бути, якщо вживати їх роками і навіть десятиліттями.