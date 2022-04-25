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Чи допомагають насправді антидепресанти – результати нового дослідження

25 Квітня 2022, 17:04
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Чи допомагають насправді антидепресанти – результати нового дослідження
Джерело: Depositphotos

Через депресивні стани у людей дедалі популярнішими стають такі препарати, як антидепресанти. Однак наразі невідомо, як вони впливають на здоров’я людей у довгостроковій перспективі.

Раніше фахівці вивчали вплив антидепресантів на людей у період вживання від 8 до 12 тижнів. Щодо дослідження, опублікованого в журналі PLoS One, то науковці спробували з’ясувати, які зміни відбулися у житті американців з депресією протягом двох років. Одна група вживала антидепресанти, інша – ні.

Згідно з результатами дослідження, фахівці не виявили суттєвих відмінностей у змінах якості життя, про які повідомлялося двома групами. Це підтверджує тезу, що антидепресанти можуть не поліпшувати довгострокову якість життя.

– Обидві групи повідомили про незначне підвищення психічних аспектів якості життя з часом і незначне зниження фізичної якості життя, – йдеться у результатах дослідження.

Проте, як зазначають науковці, їхня робота не є досконалою та не закриває дискусію щодо ефективності антидепресантів. Адже опитані люди, ймовірно, потерпали від депресії різного рівня.

– Якщо ми не очікуємо покращення від постійного використання цих ліків, то правильним рішенням може бути припинити їхнє безперервне використання, – зазначив фармаколог з Університету короля Сауда в Саудівській Аравії і співавтор дослідження Омар Альмохаммед.

У боротьбі з депресією значно ефективнішою є когнітивно-поведінкова терапія, але отримати доступ до неї значно важче через брак фахівців та вартість. Натомість вживати таблетки дешевше та простіше.

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Наразі спеціалісти продовжать вивчати ефективність антидепресантів. Адже люди мають знати, наскільки добре вони реально працюють і які ризики можуть бути, якщо вживати їх роками і навіть десятиліттями.

Джерело
NYT
Теги
Депресія, Ліки
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