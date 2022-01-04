Фінські науковці дослідили зв’язок між залежністю від нікотину та розвитком депресії у людини.

За їхніми висновками, ці речі пов’язані між собою.

– Чим сильніша залежність від нікотину, тим більше симптомів депресії та пригніченого стану виявляє людина, – уточнила професор Мааріт Пііртола.

Окрім фізіологічної залежності, у людини ще є і психічна.

– Людина палить, оскільки це допомагає їй подолати симптоми стресу, – коментує фахівчиня.

Крім того, є ще вплив обставин. Бо людина зазвичай починає палити за певних обставин чи перебуваючи у компанії певних людей.

Загалом куріння – шкідливе для здоров’я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку понад 8 млн людей в усьому світі помирають через хвороби, спричинені вживанням тютюну. А в Україні куріння забирає в середньому 85 тис. життів на рік.

Щоб уникнути таких проблем варто відмовитися від паління та інших шкідливих звичок.

Джерело: Yle