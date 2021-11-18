Чи є ефективні, перевірені часом способи кинути палити? Коли краще відмовлятися від шкідливої звички? Чи є, якщо не рівноцінна, то хоча б приблизна заміна курінню? На ці та інші актуальні для нашого здоров’я питання сьогодні, 18 листопада, у Міжнародний день відмови від куріння, Факти ICTV попросили відповісти кандидата психологічних наук, психолога вищої категорії Ірину Шевченко.

– Для початку хочу відзначити, що спосіб, який допоміг позбутися куріння вашому другу або подрузі, з більшою ймовірністю вам не підійде. З однієї простої причини: ви – різні, – каже Ірина Шевченко.

За її словами, замість того, щоб намагатися наслідувати когось, хто досяг успіху в цьому питанні, краще зосередитися на пошуку свого шляху. До слова, цей же посил адресований і тим, хто поставив собі завдання скинути зайві кілограми. Тому що і куріння, і надмірний апетит – це класичні залежності, відповідно, від тютюну і від їжі.

Виберіть красиву дату

– У мене був пацієнт, який ефективно позбувся куріння 10.10.2010. Правда, красива дата? Визначте і собі таку ж. Це допоможе легко згадувати початок вашого нового життя без тютюнового диму, – радить психолог.

Ірина зазначає, що стереотипи розлучитися з сигаретою з понеділка, з першого числа або з Нового року практично не працюють. Чому?

Тут спрацьовує суто психологічний фактор. Наприклад, звичка починати робочий день з чашечки ароматної кави під сигаретку. Але ось ви заварили собі каву, починаєте пити і при цьому болісно розумієте, чого вам так не вистачає. Сигарети! Змінити такий ритуал здається немислимим.

Як бути в такій ситуації? Відмовитися від кави? Ні, звичайно. Але ви даєте собі чітку установку: вип’ю каву, а потім хвилин через 20 покурю. Але обов’язково витримайте цей проміжок.

Поступово стереотип розмиється. І кава вже не буде настільки чітко і хвилююче асоціюватися з сигаретою. Так само підчищайте й інші ситуації: перекури під час обідньої перерви, зустрічі з друзями і т. д.

Ідея в тому, що до призначеної вами красивої дати відмови від куріння ви будете багато в чому готові до цього кроку психологічно. Тобто шанси на те, що все вийде, значно зростуть.

Відпустка – це ідеально

Досить ефективно можна впоратися зі згубною звичкою під час відпустки. Коли ви змінюєте звичний розпорядок дня, обстановку, режим. Коли є прекрасна можливість завантажити себе всілякими цікавими активностями і заняттями: плавати, ходити в музеї, здійснювати довгі прогулянки пішки.

Багато хто в таких ситуаціях з величезним подивом відзначають, що взагалі забули про сигарети. Скористайтеся таким шансом і ви.

Активно і спортивно

Чудовим відволікаючим від сигарети заняттям є спорт, фітнес, яким ви можете зайнятися після повернення з відпустки, де, як ми з’ясували, курити було просто ніколи.

Емоційний підйом, який ви відчуваєте після тренування, цілком здатний витіснити сумнівне задоволення від куріння. Цілком можливо, що вам просто не захочеться псувати отриманий в спортзалі здоровий кайф сигаретним димом.

Миттєве бажання

– Є дослідження, згідно з яким бажання затягнутися сигаретою, якщо наступити йому на горло, проходить за 3-5 хвилин, – зазначає Ірина Шевченко.

Як перетерпіти ці довгі п’ять хвилин бажання покурити? Способів багато. Вибирайте будь-який. Наприклад, можна встати з-за столу і кілька разів поприсідати. Або віджатися. Можна погризти яблуко або моркву. Випити склянку води.

За словами Ірини, вчені точно встановили, що бажання покурити дуже ефективно відбиває склянка молока. Після нього наймовірніше не захочеться курити.

І якщо вже заговорили про напої, то потрібно постаратися максимально обмежити або виключити взагалі алкоголь – головний провокатор взяти сигарету і клацнути запальничкою.

Знайдіть хорошого фахівця

Якщо всі випробувані варіанти не принесли бажаного результату, зверніться по допомогу до фахівця. Швидше за все, до психотерапевта, який разом з вами ретельно проаналізує ваш психологічний профіль і дасть рекомендації, як скорегувати спосіб життя так, щоб куріння залишилося за його рамками.

І пам’ятайте, найдієвішим фактором успіху в боротьбі з курінням є ваше гаряче і щире бажання зробити це.