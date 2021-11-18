Есть ли эффективные, проверенные временем способы бросить курить? Когда лучше отказываться от вредной привычки? Есть ли, если не равноценная, то хотя бы приблизительная замена курению? На эти и другие актуальные для нашего здоровья вопросы сегодня, 18 ноября, в Международный день отказа от курения, Факты ICTV попросили ответить кандидата психологических наук, психолога высшей категории Ирину Шевченко.

— Для начала хочу отметить, что способ, который помог избавиться от курения вашему другу или подруге, с большей вероятностью вам не подойдет. По одной простой причине: вы – разные, — говорит Ирина Шевченко.

По ее словам, вместо того, чтобы пытаться подражать кому-то, кто преуспел в этом вопросе, лучше сосредоточиться на поиске своего пути. К слову, этот же посыл адресован и тем, кто поставил задачу сбросить лишние килограммы. Потому что и курение, и чрезмерный аппетит – это классические зависимости соответственно от табака и от еды.

Выберите красивую дату

— У меня был пациент, который эффективно избавился от курения 10.10.2010. Правда, красивая дата? Определите и себе такую же. Это поможет легко вспоминать начало вашей новой жизни без табачного дыма, — советует психолог.

Ирина отмечает, что стереотипы расстаться с сигаретой с понедельника, с первого числа или с Нового года практически не работают. Почему?

Тут срабатывает чисто психологический фактор. Например, привычка начинать рабочий день с чашечки ароматного кофе под сигаретку. Но вот вы заварили себе кофе, начинаете пить и при этом мучительно понимаете, чего вам так не хватает. Сигареты! Изменить такой ритуал кажется немыслимым.

Как быть в такой ситуации? Отказаться от кофе? Нет, конечно. Но вы даете себе четкую установку: выпью кофе, а потом минут через 20 покурю. Но обязательно выдержите этот промежуток.

Постепенно стереотип размоется. И кофе уже не будет столь отчетливо и волнительно ассоциироваться с сигаретой. Точно также подчищайте и другие ситуации: перекуры во время обеденного перерыва, встречи с друзьями и т.д.

Идея в том, что к назначенной вами красивой дате отказа от курения вы будете во многом готовы к этому шагу психологически. То есть шансы на то, что все получится, увеличатся в разы.

Отпуск – это идеально

Довольно эффективно можно справиться с пагубной привычкой во время отпуска. Когда вы меняете привычный распорядок дня, обстановку, режим. Когда есть прекрасная возможность загрузить себя под завязку всякими интересными активностями и занятиями: плавать, ходить по музеям, совершать долгие пешие прогулки.

Многие в таких ситуациях с огромным удивлением отмечают, что вообще забыли о сигарете. Воспользуйтесь таким шансом и вы.

Активно и спортивно

Великолепным отвлекающим от сигареты занятием является спорт, фитнес, которым вы можете заняться по возвращении из отпуска, где, как мы выяснили, курить было просто некогда.

Эмоциональный подъем, который вы испытываете после тренировки, вполне способен вытеснить сомнительное удовольствие от курения. Вполне возможно, что вам просто не захочется портить полученный в спортзале здоровый кайф сигаретным дымом.

Сиюминутное желание

— Есть исследование, согласно которому желание затянуться сигаретой, если наступить ему на горло, проходит за 3-5 минут, — отмечает Ирина Шевченко.

Как перетерпеть эти долгие пять минут желания покурить? Способов много. Выбирайте любой. Например, можно встать из-за стола и несколько раз поприседать. Или отжаться. Можно погрызть яблоко или морковку. Выпить стакан воды.

По словам Ирины, ученые точно установили, что желание покурить очень эффективно отбивает стакан молока. После него с большой долей вероятности не захочется курить.

И если уж заговорили о напитках, что нужно постараться максимально ограничить или исключит вообще алкоголь – главный провокатор взять сигарету и щелкнуть зажигалкой.

Найдите хорошего специалиста

Если все перепробованные средства не принесли желаемого результата, обратитесь за помощью к специалисту. Скорее всего, к психотерапевту, который вместе с вами тщательно проанализирует ваш психологический профиль и даст рекомендации, как скорректировать образ жизни так, чтобы курение осталось за его рамками.

И помните, самым действенным фактором успеха в борьбе с курением является ваше горячее и искреннее желание сделать это.