Міжнародний день відмови від куріння цього року відзначають 18 листопада. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку понад 8 млн людей в усьому світі помирають через хвороби, спричинені вживанням тютюну. А в Україні куріння забирає в середньому 85 тис. життів на рік.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 18 листопада.

– Безпечного куріння не існує. Кожна десята смерть від хвороб серця спричинена ним. Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних судин, – зазначив він.

Ляшко звернувся до народних депутатів, щоб вони якнайшвидше ухвалили в другому читанні антитютюновий законопроект № 4358.

Він пропонує заборонити куріння пристроїв для нагрівання у всіх місцях (зокрема школи, лікарні, заклади харчування, робочі місця), збільшити медичні попередження на упаковках сигарет з обох сторін до 65%. Також, згідно з документом, можуть заборонити продаж сигарет та тютюну для самокруток із різноманітними смаками (наприклад, фруктів чи солодощів).

Міністр додав, що куріння є фактором ризику для будь-якої інфекції дихальних шляхів. Він нагадав, що нині триває пандемія коронавірусу, тому перебіг хвороби у курців може ускладнюватися. За даними МОЗ, сьогодні захворів 20 591 українець, до лікарень госпіталізували 3 907 пацієнтів.