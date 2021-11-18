Международный день отказа от курения в этом году отмечают 18 ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 8 млн человек во всем мире умирают из-за болезней, вызванных употреблением табака. А в Украине курение уносит в среднем 85 тыс. жизней в год.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 18 ноября.

— Безопасного курения не существует. Каждая десятая смерть от болезней сердца вызвана им. Курение является одним из ключевых факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов, — отметил он.

Ляшко обратился к народным депутатам, чтобы они как можно быстрее приняли во втором чтении антитабачный законопроект № 4358.

Он предлагает запретить курение устройств для нагрева во всех местах (в частности школы, больницы, заведения питания, рабочие места), увеличить медицинские предупреждения на упаковках сигарет с обеих сторон до 65%. Также, согласно документу, могут запретить продажу сигарет и табака для самокруток с различными вкусами (например, фруктов или сладостей).

Министр добавил, что курение является фактором риска для любой инфекции дыхательных путей. Он напомнил, что сейчас продолжается пандемия коронавируса, поэтому течение болезни у курильщиков может осложняться. По данным Минздрава, сегодня заболел 20 591 украинец, в больницы госпитализировали 3 907 пациентов.