Финские ученые изучили связь между зависимостью от никотина и развитием депрессии у человека.

Согласно их выводам, эти вещи связаны между собой.

– Чем сильнее зависимость от никотина, тем больше симптомов депрессии и подавленного состояния выявляет человек, – уточнила профессор Маарит Пииртола.

Кроме физиологической зависимости, у человека еще есть и психическая.

– Человек курит, поскольку это помогает ему преодолеть симптомы стресса, – комментирует специалист.

Кроме того, есть еще влияние обстоятельств. Потому что человек обычно начинает курить при определенных обстоятельствах или находясь в компании определенных людей.

В целом курение – вредно для здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 8 млн человек во всем мире умирают из-за болезней, вызванных употреблением табака. А в Украине курение уносит в среднем 85 тыс. жизней в год.

Чтобы избежать таких проблем, следует отказаться от курения и других вредных привычек.

Источник: Yle